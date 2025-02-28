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Trump ve Starmer'dan Ukrayna Görüşmesi

Trump ve Starmer\'dan Ukrayna Görüşmesi

Trump, Starmer ile Beyaz Saray'da Ukrayna'ya güvenlik taahhütleri ve ekonomi hakkında görüştü.

28.02.2025 11:37
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ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı 27 Şubat'ta Beyaz Saray'da ağırladı.

Starmer'ın ilk Beyaz Saray ziyaretinde iki liderin gündeminde Ukrayna'ya güvenlik taahhütleri ve ekonomi vardı.

Trump'a, Starmer ile baş başa görüşmesinden sonra düzenledikleri basın toplantısında geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e "diktatör" demesi soruldu.

ABD Başkanı, soruyu "Öyle mi dedim? Bunu söylediğime inanamıyorum" diyerek yanıtladı ve Zelenskiy'nin "oldukça cesur" olduğunu söyledi.

ABD başkanı ayrıca Ukrayna devlet başkanıyla "çok iyi anlaştıklarını" vurguladı.

Trump Ukrayna'nın ABD tarafından sunulan 500 milyar dolarlık bir maden anlaşmasını reddetmesinin ardından Zelenskiy'e "diktatör" demiş ve "Elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesi kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

ABD başkanı paylaşımında ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa Ukrayna'nın yol açtığını iddia etmişti.

Ukrayna'da Mayıs 2024'te seçimler yapılması gerekiyordu, ancak ülkenin Şubat 2022'de Rusya tarafından işgal edilmesinin ardından sıkıyönetim ilan edildiği için seçimler ertelendi.

Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında İki ülke arasında barış sağlanması konusunda Zelenskiy'nin Beyaz saray ziyareti sırasında ilerleme kaydedilebileceği mesajını verdi.

Trump, 28 Şubat'ta Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlayacak.

İki liderin ziyaret sırasında Ukrayna'nın ilk başta reddettiğin nadir toprak elementleri anlaşmasının değiştirilmiş halini imzalaması bekleniyor.

Trump'a ikinci resmi ziyaret daveti

Starmer, ikili görüşme öncesi Trump'a Kral Charles'tan kendisini İngiltere'ye resmi ziyarete davet eden bir mektup verdi.

Trump, daveti kabul ederek İngiltere'ye gitmenin kendisi için bir onur olacağını söyledi.

Keir Starmer da bir ABD Başkanı'nın ikinci deva resmi ziyarete davet edilmesinin "emsali görülmemiş" bir durum olduğunu söyledi.

Trump 2019'da ilk başkanlığı sırasında Kraliçe 2. Elizabeth'in davetiyle İngiltere'ye üç günlük bir resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

İngiltere Başbakanı ve ABD Başkanı'na iki ülke arasındaki ticari ilişkiler de soruldu.

Trump, ABD ve İngiltere arasında "çok hızlı" şekilde bir ticaret anlaşması imzalanabileceğini vurguladı.

Starmer da "merkezinde gelişmiş teknoloji olan yeni bir ekonomik anlaşmaya" varılabileceği mesajını verdi.

Trump, ABD ve İngiltere arasında bir ticari anlaşma imzalanması durumunda ek gümrük vergilerine gerek kalmayabileceğini söyledi.

Trump, göreve geldikten sonra ABD ile ticaret fazlası veren ülkelere ek gümrük vergileri getireceğini duyurmuştu. Ülkelerin arasında İngiltere, Meksika ve Avrupa Birliği'nin de bulunması dikkat çekmişti.

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Kaynak: BBC

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