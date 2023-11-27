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Silahlı kişilerce kaçırılan Türk kaptanların da bulunduğu İsrail gemisi 15 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

Silahlı kişilerce kaçırılan Türk kaptanların da bulunduğu İsrail gemisi 15 saat sonra kurtarıldı

Yemen'in açıklarında 2 Türk kaptanın da bulunduğu İsrail gemisi kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Olay kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizcileri Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel'in görev yaptığı Central Park isimli kimyasal tankerin 15 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.

Silahlı kişilerce kaçırılan Türk kaptanların da bulunduğu İsrail gemisi 15 saat sonra kurtarıldı
27.11.2023 - 07:50,
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Yemen açıklarında İsrailli iş adamına ait, içerisinde 2'si Türk 22 mürettebat bulunan kargo gemisi kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldı. Olay büyük ses getirirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla 15 saat süren bir operasyon sonucu 2 Türk kaptanın da bulunduğu geminin kurtarıldığını duyurdu.

İSRAİLLİ İŞ ADAMINA AİT GEMİ KAÇIRILDI

Kızıldeniz'de Aden Körfezi'nde Zodiac Maritime tarafından işletilen ve içerisinde 22 mürettebat bulunan Central Park adlı kargo gemisi kaçırıldı. Geminin İsrailli işadamına ait olduğu iddia edildi.

GEMİDE 22 MÜRETTEBAT VAR

Zodiac Maritime tarafından yapılan açıklamada, olay "şüpheli bir korsanlık" olarak nitelendirilerek, "Önceliğimiz gemideki 22 mürettebatımızın güvenliğidir" ifadelerini kullanıldı. Açıklamada, geminin Clumvez Shipping Inc'e ait olduğu aktarıldı. Zodiac Maritime, İsrailli milyarder Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Group'unun bir parçası olarak biliniyor.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI TEYİT ETTİ

Güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi ise geminin alıkonulduğunu teyit etti. Yetkili, kaçırılan "Central Park" adlı geminin İsrailli Zodiac Maritime Şirketine ait olduğunu ve yaklaşık 20 bin ton petrol taşıdığının düşünüldüğünü söyledi.

GEMİDEKİ 2 KAPTAN TÜRK

Kaptanı ve 4. kaptanı Türk olan gemide, çokuluslu 22 personel bulunduğu, önceliğin onların güvenliği olduğu belirtildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, Türk denizciler, kaptan Aydın Hasırcı ve 4. kaptan Okan Yüksel'in görev yaptığı geminin kaçırıldığının değerlendirildiği ve ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlandığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup geçen süre zarfında temas kurulamamıştır. Geminin kaçırıldığı değerlendirilmektedir. Gemide Türk denizcilerimiz Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel görev yapmakta olup ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlanmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir."

Yemen açıklarında kaçırılan Türk kaptanların da bulunduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
Yemen açıklarında kaçırılan Türk kaptanların da bulunduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı

GEMİ 15 SAAT SÜREN OPERASYONLA KURTARILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizcileri Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel'in görev yaptığı Central Park isimli kimyasal tankerin 15 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.

"GEMİDEKİ PERSONELİN DURUMU İYİ"

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aden Körfezi'nde iletişim sağlanamayan Liberya bayraklı Central Park tankerinin, şirketi ve Türk mürettebatı ile Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından görüşme sağlanmış olup geminin 15 saat alıkonması sonrası kurtarıldığı ve tüm personelin iyi olduğu öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Okan Yüksel, Denizcilik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Silahlı kişilerce kaçırılan Türk kaptanların da bulunduğu İsrail gemisi 15 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahlı kişilerce kaçırılan Türk kaptanların da bulunduğu İsrail gemisi 15 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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