Bakan Kirişci ise, "Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümünde kardeş ülke Azerbaycan'dayız…" ifadelerini kullanırken, Yıldırım da "Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü dolayısıyla Karabağ 'ın incisi Şuşa'dayız" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Türk heyeti Şuşa'da - Son Dakika

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