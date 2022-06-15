Türk heyeti Şuşa'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan'ın Şuşa kentine geldi.
Bakan Ersoy ziyaretine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen tarihi şehir Şuşa'dayız. Şehrin tarihi ve kültürel miraslarını yeniden ayağa kaldıracak çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldık. Kardeş ülke Azerbaycan'ın daima yanındayız" ifadelerini kullandı.
Bakan Kirişci ise, "Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümünde kardeş ülke Azerbaycan'dayız…" ifadelerini kullanırken, Yıldırım da "Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü dolayısıyla Karabağ'ın incisi Şuşa'dayız" dedi.
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