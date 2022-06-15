Türk heyeti Şuşa'da - Son Dakika
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Türk heyeti Şuşa'da

15.06.2022 11:15
Türk heyeti Şuşa'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan'ın Şuşa kentine geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan'ın Şuşa kentine geldi.

Bakan Ersoy ziyaretine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen tarihi şehir Şuşa'dayız. Şehrin tarihi ve kültürel miraslarını yeniden ayağa kaldıracak çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldık. Kardeş ülke Azerbaycan'ın daima yanındayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci ise, "Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümünde kardeş ülke Azerbaycan'dayız…" ifadelerini kullanırken, Yıldırım da "Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü dolayısıyla Karabağ'ın incisi Şuşa'dayız" dedi.


Türk heyeti Şuşa'da
Türk heyeti Şuşa'da
Türk heyeti Şuşa'da
Türk heyeti Şuşa'da
Türk heyeti Şuşa'da
Türk heyeti Şuşa'da
Türk heyeti Şuşa'da
Türk heyeti Şuşa'da
Türk heyeti Şuşa'da
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Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk heyeti Şuşa'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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