Türkiye, BAE Büyükelçiliği Saldırısını Kınadı

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hartum Büyükelçiliği konutuna yapılan saldırının, kınandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hartum Büyükelçiliği konutuna yapılan saldırıyı, uluslararası hukuk ve diplomatik normların açık bir ihlali olarak değerlendirmekte ve kınamaktadır. Türkiye, tüm tarafları uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırmakta ve diplomatik misyonların dokunulmazlığının, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi uyarınca korunmasının önemini vurgulamaktadır. Türkiye, Sudan'da ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın tesis edilmesi yönündeki çabalarına kararlılıkla devam edecektir" denildi.