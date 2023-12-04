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Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Yasa dışı operasyonların ciddi sonuçları olur - Son Dakika

Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Yasa dışı operasyonların ciddi sonuçları olur

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın, "Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlıyız" açıklamasından sonra Türkiye'den İsrail'e uyarı geldi. İsrailli istihbarat birimlerini uyaran Türk istihbarat yetkilileri, yasa dışı operasyonlara izin vermeyeceklerini aksi takdirde bunun ciddi sonuçları olacağını belirtti.

04.12.2023 - 18:17,  Güncelleme: 19:09
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İsrail'in Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair haberler üzerine, İsrail istihbarat birimlerine, Türkiye'de yasa dışı faaliyette bulunmalarının ciddi sonuçları olacağı bildirildi.

"İSRAİL İSTİHBARATI, TÜRKİYE'DE HAMAS ÜYELERİNİ HEDEF ALACAK"

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bir kayıtta Hamas liderlerini hedef aldı. Bar, Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını belirtti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de, İsrail'in, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları yaptığını yazdı. Haberde, İsrail istihbarat birimlerinin Lübnan, Türkiye ve Katar'da Hamas üyelerini hedef alacağı iddia edildi.

Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Yasa dışı operasyonlara müsaade etmeyiz
Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar

TÜRKİYE'DEN İSRAİL İSTİHBARATINA UYARI

Türk istihbarat kaynakları, İsrail'in, Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair uluslararası basında yer alan haberlere ve İsrailli yetkililerin bu yöndeki açıklamalarına istinaden muhataplara gerekli uyarıların yapıldığını ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağını bildirdi.

" YASA DIŞI OPERASYONLARA MÜSAADE ETMEYİZ"

Yetkililer, muhtelif istihbarat servislerinin daha önce de Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yasa dışı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştığını anımsatarak, hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Yasa dışı operasyonlara müsaade etmeyiz

İSRAİL'E CASUSLUK YAPAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz hafta İsrail istihbaratı adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Raed Gazzal'ın İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı bir şirket adına çalıştığı, Filistinli yazılımcı Omar A'nın ise Gazzal'dan iş teklifi aldığı tespit edilmişti. İsrail istihbaratı adına çalıştığı belirlenen şüphelilerin iletişime geçtiği Omar A. ile iş teklifiyle ilgili görüşmek için İstanbul'a geldiği, hazırladığı proje karşılığında deneme amacıyla Filistinli yazılımcının hesabına para transfer ettiği belirlenmişti. İsrail İstihbarat Servisinin zaman zaman bu yöntemle kişilerle görüşme gerçekleştirdiği, bu olayda da bahse konu şirket üzerinden bilgi toplandığı anlaşılmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti, Filistin, Türkiye, İsrail, Mossad, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Yasa dışı operasyonların ciddi sonuçları olur - Son Dakika
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