Türkiye-Irak Ortak Toplantısı Bağdat\'ta Gerçekleşti

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hüseyin Bahr-ul Ulum ile birlikte Bağdat'da düzenlenen Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı'na başkanlık ettiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hüseyin Bahr-ul Ulum ile birlikte Bağdat'da düzenlenen Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, Irak ile ikili ilişkilerimizin kurumsallaştırılması amacıyla imzalanan anlaşmaların uygulanması ve ihdas edilen Ortak Daimi Komitelerin faaliyetleri ele alındı" ifadeleri kullanıldı.
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