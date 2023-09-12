Türkiye, Libya\'ya yardım elini uzattı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan uçağın ulaştığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, " Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdık." bilgisi paylaşıldı.