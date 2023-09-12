Türkiye, Libya'ya yardım elini uzattı - Son Dakika

Türkiye, Libya'ya yardım elini uzattı

Türkiye, Libya\'ya yardım elini uzattı
Son Güncelleme: 12.09.2023 12:39

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan uçağın ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan uçağın ulaştığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, " Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdık." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Türkiye, Libya'ya yardım elini uzattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, Libya'ya yardım elini uzattı - Son Dakika
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