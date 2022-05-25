Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna ABD'den tepki: Karara dair derin endişe duyuyoruz, bu hamle bölgesel istikrarı daha da zayıflatır - Son Dakika
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Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna ABD'den tepki: Karara dair derin endişe duyuyoruz, bu hamle bölgesel istikrarı daha da zayıflatır

25.05.2022 11:41

Türkiye'nin Suriye sınırında 4 farklı bölgeye düzenleyeceği sınır ötesi operasyonu, ABD'de geniş yankı uyandırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Suriye'nin kuzeyinde artan potansiyel askeri faaliyetlere ve özellikle buradaki sivil nüfus üzerindeki etkisine ilişkin raporlar ve tartışmalar konusunda derin endişe duyuyoruz. Yeni operasyon, bölgesel istikrarı daha da zayıflatır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada hem Türkiye'ye hem de Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelere yönelik saldırı girişimlerine işaret ederek, yeni operasyon sinyali verdi.

ABD'DEN "ENDİŞE DUYUYORUZ" TEPKİSİ

Ankara'nın kararlı mesajı, ABD'de yankı uyandırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, operasyondan "endişeli" olduklarını söyledi. Price, düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'nin kuzeyinde artan potansiyel askeri faaliyetlere ve özellikle buradaki sivil nüfus üzerindeki etkisine ilişkin raporlar ve tartışmalar konusunda derin endişe duyuyoruz" dedi.

"YENİ BİR OPERASYON BÖLGESEL İSTİKRARI ZAYIFLATIR"

"Türkiye'nin güney sınırındaki meşru güvenlik endişelerinin farkındayız" diyen Price, "Ancak herhangi bir yeni operasyon, bölgesel istikrarı daha da zayıflatır, ABD güçlerini ve koalisyonun DEAŞ'a karşı mücadelesini riske atar" iddiasında bulundu.

"OPERASYONLARIN DURDURULMASINI BEKLİYORUZ"

Öte yandan Türkiye'den Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarını durdurmasını beklediklerini aktaran Price, "Gerginliğin tırmandırılmasını kınıyoruz. Mevcut ateşkesin korunmasını destekliyoruz." diye ekledi.

ERDOĞAN: HAZIRLIKLAR TAMAMLANINCA OPERASYONLAR BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz" demişti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet güçleri ve istihbarat birimlerinin, hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz söz konusu operasyonların başlayacağını dile getiren Erdoğan, "Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda kararlarımızı alacağız." şeklinde konuşmuştu.

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