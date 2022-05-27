Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapma sinyali ile paniğe kapılan ABD, teröristlerle temasa geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yayımlanan bildiride yeni bir harekatın sinyali verildi.

"OPERASYONLAR MİLLİ İHTİYAÇLARIMIZIN GEREĞİ"

26 Mayıs'ta yayımlanan MGK bildirisinde "Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş, bu harekatların, komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"ÇOK ENDİŞELİYİZ"

Türkiye'nin yeni operasyon hazırlığında olması ile endişeye kapılan ABD Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Pentagon Sözcüsü Kirby, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK ile temas halinde olduklarını belirtti. Sözcü, "Çok endişeliyiz. Bu operasyonun birçok konuda olumsuz etkisi olacaktır. Suriye'deki partnerimiz SDG ile günlük temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.