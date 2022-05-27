Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapma sinyali ile paniğe kapılan ABD, teröristlerle temasa geçti - Son Dakika
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Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapma sinyali ile paniğe kapılan ABD, teröristlerle temasa geçti

27.05.2022 01:07

Türkiye'nin terör unsurlarını temizlemek için yeni bir operasyon hazırlığına girmesi ABD'de merak uyandırdı. Yapılması planlanan operasyondan dolayı endişeli olduklarını belirten Pentagon Sözcüsü John Kirby, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK terör örgütü ile temas halinde olduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yayımlanan bildiride yeni bir harekatın sinyali verildi.

"OPERASYONLAR MİLLİ İHTİYAÇLARIMIZIN GEREĞİ"

26 Mayıs'ta yayımlanan MGK bildirisinde "Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş, bu harekatların, komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"ÇOK ENDİŞELİYİZ"

Türkiye'nin yeni operasyon hazırlığında olması ile endişeye kapılan ABD Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Pentagon Sözcüsü Kirby, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK ile temas halinde olduklarını belirtti. Sözcü, "Çok endişeliyiz. Bu operasyonun birçok konuda olumsuz etkisi olacaktır. Suriye'deki partnerimiz SDG ile günlük temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapma sinyali ile paniğe kapılan ABD, teröristlerle temasa geçti
Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapma sinyali ile paniğe kapılan ABD, teröristlerle temasa geçti
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Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı! Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı! Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği

Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapma sinyali ile paniğe kapılan ABD, teröristlerle temasa geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapma sinyali ile paniğe kapılan ABD, teröristlerle temasa geçti - Son Dakika
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