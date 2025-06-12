Tutuklu Türk ve Alman Serbest Bırakıldı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı kaynakları, uluslararası sularda İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Şuayb Ordu ile Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın serbest bırakıldığını açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu 'Madleen' gemisindeki Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Tük asıllı Alman vatandaşı Yasemin Acar bugün serbest bırakıldı. Ordu ve Acar, İsrail'den ayrıldı.