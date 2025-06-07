UEFA'dan Tartışmalı Karar: Şampiyon Almanya

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, tartışmalı bir kararla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonluğunu İspanya'dan alarak Almanya'ya verdi. Kararın gerekçesi olarak, turnuvanın çeyrek finalinde İspanyol futbolcu Marc Cucurella'nın elle oynadığı pozisyonda hakemlerin bariz bir hata yapması gösterildi.

"Hakem hatası şampiyonu değiştirdi"

Almanya ile İspanya arasında oynanan çeyrek final mücadelesinde Marc Cucurella'nın ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiği ancak bu pozisyonun hakemler tarafından görmezden gelindiği kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Turnuva sonunda İspanya kupayı kazanırken, Almanya'da protesto sesleri yükselmeye başlamıştı.

UEFA'dan açıklama: Adaletin yerini buldu

UEFA, bugün yaptığı resmi açıklamayla kararın gerekçesini kamuoyuna sundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde Almanya'da yaşanan protesto dalgasını görmezden gelemeyiz. Böyle tutkulu ve kararlı bir halkın haksızlığa uğradığı apaçık ortada. Bu kararla yalnızca adaleti sağlıyoruz."

UEFA, kararla birlikte İspanya'ya verilen şampiyonluk kupasını geri alarak Almanya'ya teslim etti. Ayrıca Marc Cucurella, UEFA Disiplin Kurulu tarafından ömür boyu futboldan men edildi.

"Cucurella ömür boyu men cezası aldı"

UEFA sadece kupayı İspanya'dan geri almadı, aynı zamanda Marc Cucurella'yı da ömür boyu futboldan men etti. Cucurella da bir açıklama yaparak kararı kabul ettiğini belirtti:

"Büyük bir hata yaptım. Tüm Alman halkından özür diliyorum. Hatalarımın farkındayım. UEFA Başkanına ellerimin kesilmesini teklif ettim, bu kararı insani bir lütuf olarak görüyorum. Almanya'yı gönülden tebrik ediyorum."

"Kutlamalar başladı"

Kararın açıklanmasının ardından Almanya genelinde kutlamalar başladı. Berlin, Münih, Hamburg gibi büyük şehirlerde taraftarlar sokaklara döküldü. Protestoların öncülerinden Heini Pfeifen, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Yıllardır bu anı bekliyorduk. Islıklarımızla adaleti haykırdık. Pes etmedik. Şimdi emeğimizin karşılığını aldık. Çok mutluyum"