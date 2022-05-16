Ukrayna'da Harkov Valisi'nden gündem olacak iddia: Ordumuz, Rusya sınırına ulaştı - Son Dakika
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Ukrayna'da Harkov Valisi'nden gündem olacak iddia: Ordumuz, Rusya sınırına ulaştı

16.05.2022 13:14

Ukrayna'nın Harkov bölgesinin Valisi, Harkov'u koruyan Ukrayna askerlerinin Rusya sınırına dayandığını söyledi. Britanya merkezli haber ajansı Reuters, Sinegubov'un söylediklerini henüz teyit edemediklerini belirtti.

Ukrayna'nın Harkov Valisi Oleh Sinegubov, Telegram üzerinden 227. Müfreze'nin askerlerinin sınırdaki bir tabelayı tekrar diktiğini belirtti. Sinegubov, "Ukrayna'yı Rus işgalcilerden özgürleştirmek için hayatını riske atan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"BİRLİKTE ZAFERE"

Ukrayna Savunma Bakanlığı da müfrezenin sınıra ulaştığını belirtirken "Birlikte zafere" ifadesini kullandı.

REUTERS: TEYİT EDEMEDİK

Britanya merkezli haber ajansı Reuters, Sinegubov'un söylediklerini henüz teyit edemediklerini belirtti. Ajans kaç Ukrayna askerinin sınıra ulaştığını ve tam olarak nerede olduklarının bilinmediğini yazdı.

Eğer Ukrayna askerlerinin Rus sınırına ulaştığı doğrulanırsa, Kiev'in ülkenin kuzeyinde de Rus güçlerini geriye itmekte başarı sağlamaya başladığı görülecek. Batı istihbaratı, Rus ordusunun Donetsk'teki ilerlemesinin durduğunu belirtiyordu.

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Britanya, Reuters, Ukrayna, Rus, Dünya, Son Dakika

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