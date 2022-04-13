Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi! - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi!

13.04.2022 18:37
Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi!

"Putin'in Ukrayna'daki gözü" olarak tanımlanan Ukraynalı muhalefet lideri Medvedçuk, Ukrayna ordusu tarafından yakalandı. Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyerek, "Sayın Erdoğan, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Ülkem Ukrayna'nın dostu olduğunuzu birçok kez dile getirdiniz. Rusya'nın da dostusunuz. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaştı. Zelenski, 48 günlük kaçışın ardından yakalanan Medvedçuk'u verme karşılığında Rusya'dan savaş boyunca esir düşen Ukraynalıları istedi.

"SİZDEN YARDIM TALEBİNDE BULUNUYORUM"

Bu gelişmeden hemen sonra Viktor Medvedçuk'un serbest bırakılması için eşi Oksana Marçenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Kendi YouTube kanalından bir açıklama yapan Oksana Marçenko, "Çok saygıdeğer Erdoğan. Ben muhalif lider Ukrayna milletvekili Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, yardım talebiyle size başvuruyorum. 12 Nisan'da eşim, Zelenskiy'in kişisel talimatı üzerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı ve şu anda hukuka aykırı şekilde bilinmeyen bir yerde rehine olarak tutuluyor. Daha önce siyasi bir davada eşimi mahkum etmeye çalıştılar. Eşim hiçbir kanunu ihlal etmedi. Eşimin başına gelen ve gelmeye devam eden her şey, Ukrayna devletinin yasal temellerine ve uluslararası hukuk normlarına tamamen aykırıdır. Eşimin zorla alıkoyulmasını terörün tezahürü olarak görüyorum" dedi.

"SİZİ DİNLİYORLAR"

Erdoğan'ın barıştan yana olduğunu söyleyen Oksana Marçenko, "Sayın Cumhurbaşkanı, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Ülkem Ukrayna'nın dostu olduğunuzu birçok kez dile getirdiniz. Rusya'nın da dostusunuz. Buna inanıyorum. Türkiye'de 'İyi dost kara günde belli olur' derler. Ailem, ben, Viktor'la olan çocuklarımızın başına bu kara gün geldi. Viktor'un hayatı için çok mücadele ediyorum. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar" diye devam eden Marçenko, Medvedçuk'un kurtarılması ve serbest bırakılması için Erdoğan'dan nüfuzunu kullanmasını talep etti.

EV HAPSİNDEN KAÇMIŞTI

Rusya lideri Putin'le yakın ilişkileriyle bilinen ve geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan Ukraynalı muhalefet lideri Medvedçuk'un ev hapsinden kaçtığı duyurulmuştu.

ZELENSKİ'YE İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Medvedçuk'un lideri olduğu Yaşam İçin Muhalefet Platformu, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu başlatmasından bir gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye istifa çağrısında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ücretleri ve SGK primlerini 6 ay boyunca devlet karşılayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ücretleri ve SGK primlerini 6 ay boyunca devlet karşılayacak

Recep Tayyip Erdoğan, DOST Partisi, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi! - Son Dakika


Son Dakika
18:37 Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi!
18:24 Komşu esnafların park kavgası sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı!
18:23 İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor!
18:22 ODTÜ'ye alınmayan Babacan: Giriş çıkışta kimseden izin almak zorunda değiliz
18:01 Oyuncu Ceyhun Fersoy, Mert Hakan Yandaş'ın attığı taklalarla dalga geçti!
17:56 Makatına koyduğu 2 kiloluk dambıl içeri kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı
17:44 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Biden'ın Rusya'ya soykırım suçlaması kabul edilemez
17:42 4 büyük kulübün borçları dudak uçuklattı! Zirvede Fenerbahçe var
17:35 Ankara'da bir baro tarihte ilk defa iftar düzenledi! 2 No'lu Baro Başkanı Korkmaz açıklamalarda bulundu
17:11 Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 18:46:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement