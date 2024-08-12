Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya'dan 4 balistik füze atıldı - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya'dan 4 balistik füze atıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya\'dan 4 balistik füze atıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Voronej bölgesinden 4 balistik füze atıldığını ve yazın başından bu yana 2 bin saldırı düzenlendiğini belirtti.

12.08.2024 11:59
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün gece Rusya'nın Voronej bölgesinden 4 balistik füze atıldığını, yazın başından bu yana sadece Kurks'tan Sumy'e 2 bin saldırı düzenlendiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, "Dün gece savaşçılarımız 50'den fazla Shahed insansız hava aracını düşürdü. Ayrıca 4 balistik füze de vardı. Ruslar bunları Voronej bölgesinden fırlattı. Belgorod bölgesi, Kursk bölgesi ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere Rus ordusunun saldırı düzenlediği tüm yerleri belgeliyoruz. Sadece bu yaz başından bu yana, Sumy bölgemize sadece Kursk bölgesinden neredeyse 2 bin saldırı yapıldı: topçu, havan topu, insansız hava araçları. Ayrıca her füze saldırısını da belgeliyoruz. Bu saldırıların her biri adil bir yanıtı hak ediyor" dedi.

SINIR ÖTESİ SALDIRILARI İLK KEZ TEYİT ETMİŞTİ

Zelenski, önceki gün yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk'taki saldırılarını ilk kez resmi ağızdan teyit etmişti. Zelenski, "Başkomutan Syrskyi, cephe hattındaki durum ve savaşı saldırganın topraklarına taşımaya yönelik eylemlerimiz hakkında daha önce birkaç kez rapor vermişti. Bunun gerçekleşmesini sağlayan Savunma Kuvvetlerimizin her bir birimine teşekkür ediyorum. Ukrayna adaleti nasıl tesis edeceğini gerçekten bildiğini kanıtlamakta ve tam da ihtiyaç duyulan türden bir baskıyı (saldırgan üzerinde baskı) garanti etmektedir" demişti.

SAVAŞ, RUS TOPRAKLARINA TAŞINDI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 7 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine saldırı başlattı. Başta 300 kişilik askeri personelle yapıldığı belirtilen saldırı daha sonra bin kişiye yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ağustos'ta Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Ukrayna'nın sınır ötesi saldırılarını 'terör eylemi' olarak değerlendirdi ve yanıt verileceğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya'dan 4 balistik füze atıldı - Son Dakika

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