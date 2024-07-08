Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'nın Saldırılarında Bir Çocuk Hastanesi de Vuruldu - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'nın Saldırılarında Bir Çocuk Hastanesi de Vuruldu

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın birçok şehre füzelerle saldırdığını ve bu saldırılarda Kiev'de bir çocuk hastanesinin de zarar gördüğünü bildirdi. Saldırılarda en az 20 kişi öldü ve 50'den fazla kişi yaralandı. Savunma Bakanı Umerov, hava savunma sistemlerinin hala yetersiz olduğunu belirterek müttefiklerden daha fazla destek istedi.

08.07.2024 15:29
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(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın birçok şehre füzelerle saldırdığını, bu saldırılarda Kiev'de bir çocuk hastanesinin de vurulduğunu bildirdi. Ukraynalı yetkililere göre saldırılarda en az 20 kişi öldü ve 50'den fazla kişi yaralandı. Savunma Bakanı Umerov, müttefiklerine seslenerek, "Hava savunma sistemimiz hala yetersiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, aralarında başkent Kiev'in de olduğu çok sayıda şehre füzelerle saldırdığını, bu saldırılarda sivillerin yaşadığı apartmanlar, altyapı sistemleri ve bir çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk şehirlerine 40'tan fazla füzeyle saldırdığını, Ukrayna güvenlik güçlerinin arama kurtarma çalışmaları için harekete geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm dünya, Rus saldırılarına nihayet bir son vermek için tüm kararlılığını kullanmalıdır. Putin'in getirdiği şey katliamdır. Gerçek barış ve güvenliği ancak birlikte sağlayabiliriz. Rusya, füzelerinin nereye uçtuğunu bilmediğini iddia edemez ve işlediği tüm suçlardan tamamen sorumlu tutulmalıdır. İnsanlara karşı, çocuklara karşı, genel olarak insanlığa karşı... Dünyanın bu konuda sessiz kalmaması ve herkesin Rusya'nın ne olduğunu ve ne yaptığını görmesi çok önemlidir."

Zelenskiy, Rusya'nın füze saldırılarında Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'nin de zarar gördüğünü kaydetti. Zelenskiy'nin açıklamasına göre enkaz altında kalan insanlar var ve kayıpların tam sayısı bilinmiyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ise Ukrayna'nın müttefiklerine seslenerek, "Savunma kabiliyetlerimiz hala yetersiz... Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız var" dedi.

Ukraynalı yetkililere göre saldırılarda en az 20 kişi öldü ve 50'den fazla kişi yaralandı. Rusya'dan Ukraynalı yetkililerin açıklamalarına henüz yanıt gelmedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'nın Saldırılarında Bir Çocuk Hastanesi de Vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'nın Saldırılarında Bir Çocuk Hastanesi de Vuruldu - Son Dakika
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