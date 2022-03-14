Ukrayna Hükümeti açıkladı! Rus askeri paraşütçü birlikleri Odessa'ya iniş için hazırlanıyor - Son Dakika
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Ukrayna Hükümeti açıkladı! Rus askeri paraşütçü birlikleri Odessa'ya iniş için hazırlanıyor

14.03.2022 13:24

Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen savaş 19 gününde devam ederken Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, Rus askeri paraşütçü birlikleri Odessa'ya inmeyi planladıklarını aktardı.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 18 gündür devam ediyor. İşgalleri sırasında 12 binden fazla askeri personel kaybı veren Rusya, Ukrayna topraklarında yaptığı işgali genişletmek için kaybettiği askerlerinin yerine takviye yapmaya devam ediyor.

Ukrayna hükümeti: Rus paraşütçü birlikleri Odessa'ya inmeyi planlıyor

PARAŞÜTÇÜ BİRLİĞİ ASKERİ İNİŞ İÇİN HAZIRLANIYOR

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, " Karadeniz'de 3-4 gün önce Rus paraşütçü birlikleri inecekti. Fakat hava şartlarından dolayı Sivastopol'e dönmek zorunda kaldılar. Fakat şimdi oradan geri dönüyorlar. Odessa ve bölgesinde paraşütçü asker inişi planlıyorlar. Odessa'da neler olduğunu ve kontrolün bizde olduğunu anlıyoruz. Onları karşılamak için bekliyorlar. Çernigov ve Kiev bölgelerinde olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA SALDIRIYI KARŞILAMAK İÇİN HAZIR

Danilov, Ukrayna askerlerinin Rus paraşütçü birliklerini karşılamak için hazır olduklarını ifade etti.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ukrayna Hükümeti açıkladı! Rus askeri paraşütçü birlikleri Odessa'ya iniş için hazırlanıyor - Son Dakika


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