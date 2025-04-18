Ukrayna İçin Paris Toplantısı - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna İçin Paris Toplantısı

Macron, Ukrayna savaşında ABD ve Avrupa ile yeni bir barış sürecini başlattı.

18.04.2025 12:51
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(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanlığı, Ukrayna savaşıyla ilgili dün Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Alman yetkililer ve Ukraynalı bakanların katıldığı toplantının ardından gelecek hafta Londra'da yetkililerin yeniden bir araya geleceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da Ukrayna ile ABD arasında, askeri yardıma karşılık bir maden ve ekonomik iş birliği anlaşmasının en erken gelecek hafta imzalanabileceğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı, Paris'teki görüşmelere ek olarak Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna savaşının nasıl sona erdirileceği konusunda dün ABD ve Avrupa'dan temsilcilerinin katıldığı toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantılara Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Alman yetkililer ve Ukraynalı bakanlar katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Paris'teki görüşmeler sırasında ABD'nin barış planını bir kez daha gündeme getirdi. Rubio, ABD'nin sunduğu barış çerçevesinin Avrupalı yetkililer tarafıdan "cesaret verici bir şekilde karşılandığını" söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee, "Bugün Paris'te, Avrupalıların da dahil olduğu olumlu bir süreci başlattık" açıklamasını yaptı. Elysee'nin açıklamasında ABD, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya ve Ukrayna'dan temsilcilerin katılacağı yeni bir toplantının gelecek hafta Londra'da yapılacağı belirtildi.

ABD ve Ukrayna arasında nadir metaller üzerine anlaşma gelecek hafta imzalanabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ofisi de görüşmeleri "yapıcı ve olumlu" olarak nitelendirirken, ABD Başkanı Donald Trump da Ukrayna ile ABD arasında askeri yardıma karşılık bir maden ve ekonomik iş birliği anlaşmasının en erken gelecek hafta imzalanabileceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Paris'teki gelişmeleri görüştü

Rubio, Paris görüşmesinin ardından gelişmeleri ele almak üzere Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı  görüşmeye ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Bakan Rubio, Rus mevkidaşına, ABD heyetinin Paris'te Ukrayna heyetine ve Avrupa'daki müttefiklerimize ilettiği aynı mesajı aktardı: Başkan Trump ve Amerika Birleşik Devletleri bu savaşın sona ermesini istiyor ve tüm taraflara kalıcı ve uzun vadeli bir barışın çerçevesini sunmuş durumda. Paris'te ABD'nin sunduğu bu çerçevenin olumlu şekilde karşılanması, tüm tarafların anlaşmaya varmak için taahhütte bulunması halinde barışın mümkün olduğunu gösteriyor."

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Kaynak: ANKA

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