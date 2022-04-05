Ukrayna'nın Srebrenitsa'sı Buça'dan dehşet fotoğrafları: Zelenksi bugün BM'de sivil katliamı anlatacak - Son Dakika
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Ukrayna'nın Srebrenitsa'sı Buça'dan dehşet fotoğrafları: Zelenksi bugün BM'de sivil katliamı anlatacak

05.04.2022 08:56

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken dünya Buça'dan gelen fotoğrafları konuşuyor. Dün sivil katliam yaşandığı iddia edilen Buça'ya giden Ukrayna lideri Zelenski; kentin her yerinde, sokaklarda, arabalarda, bahçelerde cesetlerin olduğunu toplu mezarların kimliği belirsiz cesetlerle dolu olduğunu anlattı. Zelenski bugün BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın işlediği savaş suçlarını anlatacak. İşte Buça'dan dünyayı dehşete düşüren son görüntüler

Ukrayna-Rusya savaşında 41. güne girildi. Müzakere masalarında henüz somut bir sonuç elde edilemezken, Rusya'nın askeri harekatı durduracağını açıkladığı gün dünya Kiev'e 37 km uzaklıkta bulunan Buça kentinden gelen görüntülerle şoka uğradı.

Katliamın yaşandığı Buça'ya giden Zelenski gördüklerine inanamadı! İşte dehşete düşüren o fotoğraflar

ZELENSKİ KATLİAMIN YAŞANDIĞI BUÇA'YI ZİYARET ETTİ

Onlarca sivilin elleri arkadan bağlanmış ve kafalarından vurularak öldürülmüş cesetleriyle dolup taşan Buça'da yaşanan katliam dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dün kente giderek incelemelerde bulundu.

"GÖRÜNTÜLER KANIMI DONDURDU"

Rusya'nın soykırım girişiminde bulunduğunu ve Buça'daki görüntülerin kanını dondurduğunu ifade eden Zelenski, "Müzakereler, Rusya bu saldırganlığını sürdürmeye devam ederse daha da zor hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Katliamın yaşandığı Buça'ya giden Zelenski gördüklerine inanamadı! İşte dehşete düşüren o fotoğraflar

ZELENSKİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E BUÇA'YI ANLATACAK

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitap edecek. Sivil ölümlerinin gerçekleştiği Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret eden Zelenski'nin BMGK'nin Ukrayna oturumunda video konferans ile konuşacağı belirtilen paylaşımda "İngiltere, Konsey başkanlığı sırasında Rusya'nın savaş suçları hakkında gerçeğin duyulmasını sağlayacak. Putin'in savaşını ve gerçeği açığa çıkaracağız" ifadesine yer verildi.

İşte Zelenski'nin de kanını donduran Buça'dan gelen o görüntüler;

Katliamın yaşandığı Buça'ya giden Zelenski gördüklerine inanamadı! İşte dehşete düşüren o fotoğraflar
Katliamın yaşandığı Buça'ya giden Zelenski gördüklerine inanamadı! İşte dehşete düşüren o fotoğraflar
Katliamın yaşandığı Buça'ya giden Zelenski gördüklerine inanamadı! İşte dehşete düşüren o fotoğraflar
Katliamın yaşandığı Buça'ya giden Zelenski gördüklerine inanamadı! İşte dehşete düşüren o fotoğraflar
Katliamın yaşandığı Buça'ya giden Zelenski gördüklerine inanamadı! İşte dehşete düşüren o fotoğraflar
Katliamın yaşandığı Buça'ya giden Zelenski gördüklerine inanamadı! İşte dehşete düşüren o fotoğraflar
Katliamın yaşandığı Buça'ya giden Zelenski gördüklerine inanamadı! İşte dehşete düşüren o fotoğraflar
Katliamın yaşandığı Buça'ya giden Zelenski gördüklerine inanamadı! İşte dehşete düşüren o fotoğraflar
Katliamın yaşandığı Buça'ya giden Zelenski gördüklerine inanamadı! İşte dehşete düşüren o fotoğraflar
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Son Dakika Dünya Ukrayna'nın Srebrenitsa'sı Buça'dan dehşet fotoğrafları: Zelenksi bugün BM'de sivil katliamı anlatacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Srebrenitsa'sı Buça'dan dehşet fotoğrafları: Zelenksi bugün BM'de sivil katliamı anlatacak - Son Dakika
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