Ukrayna ordusu, kendisine ait İHA'yı hedef aldı - Son Dakika
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Ukrayna ordusu, kendisine ait İHA'yı hedef aldı

05.05.2023 13:51

Ukrayna Hava Kuvvetleri, başkent Kiev semalarında Rusya'ya ait olduğu sanılan bir insansız hava aracını vurarak düşürdü. Daha sonra insansız hava aracının Ukrayna'ya ait olduğu öğrenilince ise teknik sebeplerden dolayı tedbir amaçlı böyle bir şey yapıldığı açıklandı.

Ukrayna Ordusu, bir hata nedeniyle Kiev üzerinde kendi insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, teknik nedenlerle kontrolden çıkan insansız hava aracının tedbiren vurulduğu belirtildi.

"HEDEF YOK EDİLDİ"

Telegram üzerinden yayınlanan açıklamada, "Başkent üzerinde kontrolsüz uçuş, istenmeyen sonuçlara neden olabileceği için mobil ateş gruplarının kullanılması kararı alındı. Hedef - yok edildi!" denildi.

RUSYA'YA AİT OLDUĞUNU ZANNETTİLER

Akşam saatlerinde meydana gelen olay sırasında Kiev ve çevresinde hava alarmı verildi. Yaklaşık 20 dakika boyunca şiddetli patlamalar duyuldu. İnsansız hava aracı alevler içinde kalırken bölgede siyah dumanlar yükseldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, bir alışveriş merkezinin çatısına düşen parçaların yangına neden olduğunu açıkladı.

Öncesinde olayın Rusya tarafından düzenlenen bir saldırı olduğu düşünülmüş, Ukrayna Devlet Başkanı Yardımcısı Andriy Yermak, ilk açıklamasında "Düşmana ait insansız hava aracı düşürüldü" demişti.

KREMLIN'E SALDIRDIKLARI İDDİASINI KABUL ETMEMİŞLERDİ

Çarşamba gecesi de Rusya, Ukrayna'nın iki insansız hava aracı ile Kremlin Sarayı'na saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etmiş, girişimin Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik bir suikast teşebbüsü, "planlı bir terör saldırısı" olduğunu duyurmuştu. Ancak Ukrayna, bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Rusya, bu iddiaların ardından Ukrayna'ya 20'den fazla insansız hava aracıyla saldırı düzenlerken, Ukrayna'nın 18 insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi. Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, "Yılın başından bu yana Kiev, son günlerdeki kadar yoğun bir şekilde saldırıya uğramamıştı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Deutsche Welle
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İnsansız Hava Aracı, Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

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