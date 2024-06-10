Ukrayna, Rusya'nın Su-57 Savaş Uçağını Vurduğunu İddia Etti

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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü, Rusya'nın Astrahan bölgesindeki havalimanında Su-57 tipi savaş uçağının vurulduğunu duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "8 Haziran 2024'te saldırgan devletin Su-57 tipi çok rollü bir savaş uçağı, temas hattından 589 kilometre uzaklıktaki Rusya Federasyonu'nun Astrahan bölgesindeki Akhtubinsk havaalanında vuruldu. Düşman havaalanında park halinde bulunan uçağın uydu görüntüleri de bunu kanıtlamaktadır. 7 Haziran tarihli görüntüler Su-57'nin sağlam olduğunu gösterirken, 8 Haziran tarihli görüntüler patlamadan kaynaklanan kraterleri ve saldırının neden olduğu belirgin yangın izlerini ortaya koymaktadır. Su-57 Moskova'nın en gelişmiş avcı uçağıdır. Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin hizmetinde bu savaş uçaklarından az sayıda bulunmaktadır. Su-57'nin vurulması tarihte bu türden ilk vakadır" denildi.

MALİYETİ 35 MİLYON DOLAR

Rus medyası Su-57 tipi uçakları 'pahalı oyuncak' başlığıyla duyurarak birim maliyetinin 35 milyon dolar olduğunu duyurdu. Suhoy Su-57, ilk uçuşunu 2010'da yapmış, 25 Aralık 2020'de hizmete girmişti.