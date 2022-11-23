Rusya - Ukrayna Savaşı aylardır devam ederken Kremlin, başkent Kiev'e karşı saldırılarını yoğunlaştırdı.
Rusya Ukrayna'nın stratejik altyapısına yönelik onlarca roket fırlatırken Ukrayna hava savunma sistemi bu roketlerin çoğunu imha etti. Fakat Kyiv, Lviv dahil olmak üzere Ukrayna'nın bir kaç büyük şehrinde patlamalar meydana geldi.
Kyiv belediye Başkanı Klitschko saldırılara ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, "Başkentteki altyapı tesislerinden biri vuruldu. Sığınakta kalın" çağrısında bulundu. Başkentte saldırıların ardından acil elektrik kesintileri uygulanmaya başlandı.
Klitschkobaşkent Kiev için korkulan senaryoyu da açıklarken, "Kyiv, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü kışla karşı karşıya kalabilir. İşler en kötü senaryoya göre giderse, şehrin bir kısmını tahliye etmek zorunda kalacağız" açıklamalarında bulundu.
Son Dakika › Dünya › Başkent Kiev'de elektrik kesintileri yaşanıyor! Şehir tahliye edilme riski ile karşı karşıya - Son Dakika