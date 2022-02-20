Ukrayna ve Rusya hattında savaştan kaçanlar yüzünden OHAL kararı!

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim daha da karmaşık bir hal almaya başladı. Yaşanan çatışmalar sebebiyle Donbass bölgesinden güvenli bölgelere iltica eden mülteciler, trenlerle ve toplu taşıma araçlarıyla Rusya'nın Voronezh bölgesine getirildi.

MÜLTECİ GÖÇÜNÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Mülteci sayısının çokluğu sebebiyle Voronezh Valisi Aleksandr Gusev tarafından alınan kararla olağanüstü hal ilan edildi. Bu kararın valilik tarafından mültecilerin istek ve taleplerini bölge yönetiminin hızlıca ve pratik olarak yerine getirebilmesi için alındığı ifade edildi. Mülteci göçünün önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

"PROVAKASYONLAR AKSİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Diğer yandan Kremlin, batı medyası tarafından ortaya atılan "Ukrayna'nın işgal tarihi" iddialarına da sert çıktı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın verdiği işgal tarihlerinden habersiz olduğunu söyledi. Reuters'ın aktardığı açıklamaya göre, Kremlin'den yapılan açıklamada, "Donbass hattı üzerindeki durumun maksimum düzeyde zorlandığı herhangi küçük bir provokasyonun istenmeyen sonuçlar yol açabileceği" ifade edildi. Açıklamada, "Rusya savaş kelimesini kullanmak isteyen son ülke" denildi. Ayrıca bu haberlerin provokasyon olduğu ve aksi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.