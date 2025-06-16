Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali 25. Yılını Kutluyor

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) – Avrupa'daki en köklü etkinliklerinden biri haline gelen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali başladı. 25. yılını kutlayan Festivalin açılışında, usta sanatçılar Şerif Sezer, Güven Kıraç, Biket İlhan ve Erden Alkan onur ödüllerine layık görüldü. Festival, 18 Haziran'a kadar Frankfurt ve çevresindeki 9 şehirde sinemaseverleri ağırlayacak.

Diplomatlar, sanatçılar, sinemaseverler ve yerel yöneticilerin bir araya geldiği Festivalin açılışında, usta sanatçılar Şerif Sezer, Güven Kıraç, Biket İlhan ve Erden Alkan onur ödüllerine layık görüldü. Gecede ayrıca, 2021 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin anısına verilen "Vefa Ödülü" kızı Pelin Öztekin'e takdim edildi.

"25 Yıllık bir kültürel köprü"

Festivalin sunuculuğunu yapan Gökhan Mumcu ve Ebru Susur, "Bugün yalnızca bir festivali değil, kültürlerarası 25 yıllık bir köprüyü kutluyoruz" sözleriyle geceyi açtı.

Festivalin kurucusu ve başkanı Hüseyin Sıtkı ise ilk yıllarda ofis, bütçe ya da sabit ekip olmadan sadece sinemaya duyulan güçlü inançla yola çıktıklarını belirterek, "Bugüne dek 1000'in üzerinde film gösterdik, 750'den fazla sinema emekçisini ağırladık. Filmlerimiz sadece Türkiye'yi anlatmaz. İnsanı anlatır, değişimi, hafızayı ve umudu anlatır. 2025 bizim için yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda bir yenilenme yılı" dedi.

Onur ödülünü alan Şerif Sezer, "Gurur duydum. Çok şanslıyım. Filmlerimin çoğu Türk sinema tarihine geçmiştir. Yaşasın sinema!" ifadeleriyle duygu dolu anlar yaşattı. Güven Kıraç ise "Festivaller yeni hayaller kurduğumuz yerler. Bu ödül çok anlamlı. Babama, öğretmenim Müşfik Kenter'e ve seyircilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yönetmen Biket İlhan, sinemaya başladığı yılları anımsatarak, "O günlerden bugünlere geldik. Teknik imkanlarımız çok gelişti, ama içtenliğimizi hiç kaybetmedik" şeklinde konuştu.

Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu, Türk sinemasının küresel etkisine vurgu yaparak, "25 yıldır özveriyle çalışan Sayın Hüseyin Sıtkı ve ekibini tebrik ediyorum. Bu başarılar Türk kadınının sanattaki gücünü de yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef de "Festival, şehir kültürümüzün ayrılmaz bir parçası oldu. Türk toplumunun sesini görünür kıldı, kültürler arası anlayışı derinleştirdi" şeklinde konuştu.

Festivalin açılış filmi: "Bir Cumhuriyet şarkısı"

Festivalin açılış filmi "Bir Cumhuriyet Şarkısı"nın başrol oyuncusu Salih Bademci, gecenin onur konuklarındandı. Bademci, "Bir organizasyonu 25 yıl sürdürmek neredeyse imkansız hale geldi. Bu başarı için emeği geçen herkese minnettarım" dedi.

Usta sanatçı Rasim Öztekin anısına verilen "Vefa Ödülü", kızı Pelin Öztekin'e takdim edildi. Festivalin 18 yıldır Türkiye Koordinatörlüğünü yürüten yapımcı-yönetmen Serap Gedik, "Emek Ödülü"ne layık görüldü. Ayrıca medya temsilcileri ve destekçilere teşekkür plaketleri sunuldu.

Festival 18 Haziran'a kadar sürecek

Kültürler Arası Transfer Derneği'nin Frankfurt Belediyesi'nin desteği, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu'nun himayesi ve sponsorların katkısıyla düzenlenen Festival, 18 Haziran'a kadar Frankfurt ve çevresindeki 9 şehirde sinemaseverleri ağırlamaya devam edecek. Kısa filmlerden belgesellere, panellerden söyleşilere kadar zengin bir programla Türk sinemasının evrensel hikayeleri Avrupalı izleyiciyle buluşacak.