Ürdün Hava Sahasını Kapatıyor

ÜRDÜN'ün, İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle hava sahasını yeniden ve ikinci bir emre kadar kapattığı bildirildi.

Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, hava trafiğinin ikinci bir emre kadar geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Kurum, bölgedeki gerilim nedeniyle 13 Haziran'da da ülke hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise İsrail tarafından geçici olarak kapatılan Kral Hüseyin Köprüsü'nün bugün saat 08.00'den itibaren yeniden yolcu trafiğine açılacağı kaydedildi.