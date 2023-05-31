Üvey annesi tarafından 9 saat boyunca arabada unutulan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Üvey annesi tarafından 9 saat boyunca arabada unutulan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Üvey annesi tarafından 9 saat boyunca arabada unutulan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

31.05.2023 08:49

ABD'de 1 yaşındaki bir çocuk, üvey annesi tarafından bir hastanenin bahçesine park edilen arabada unutuldu. Kadın 9 saat sonra arabasına dönerken, baygın haldeki çocuk hastaneye kaldırılsa da hayata tutunmayı başaramadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde meydana gelen olayda hastanede çalışan bir üvey anne, işe başlamadan önce 1 yaşındaki çocuğu park halindeki otomobilinde unuttu.

9 SAAT SONRA GERİ DÖNDÜ

9 saat sonra işinden çıkıp arabasına dönen kadın, çocuğu baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Üvey annesi tarafından 9 saat boyunca arabada unutulan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

"TRAJİK BİR OLAY"

Puyallup Polis Departmanı'ndan Don Bourbon, "Bu trajik bir olay. Havaların ısınmasıyla beraber benzer vakaların artmamasını diliyoruz. Herkesi sakinleşmeye ve hareket etmeden önce iki kez düşünmeye davet ediyoruz." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Üvey annesi tarafından 9 saat boyunca arabada unutulan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üvey annesi tarafından 9 saat boyunca arabada unutulan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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