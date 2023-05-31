Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde meydana gelen olayda hastanede çalışan bir üvey anne, işe başlamadan önce 1 yaşındaki çocuğu park halindeki otomobilinde unuttu.
9 saat sonra işinden çıkıp arabasına dönen kadın, çocuğu baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Puyallup Polis Departmanı'ndan Don Bourbon, "Bu trajik bir olay. Havaların ısınmasıyla beraber benzer vakaların artmamasını diliyoruz. Herkesi sakinleşmeye ve hareket etmeden önce iki kez düşünmeye davet ediyoruz." dedi.
Son Dakika › Dünya › Üvey annesi tarafından 9 saat boyunca arabada unutulan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika