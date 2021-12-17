Üzerine böcek tırmanan bakan: Lütfen üzerimden alın

Avustralya'da Queensland Eyalet Sağlık Bakanı Yvette D'ath, eyaletin Brisbane kentinde dün Covid-19 durumuna ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakan D'ath açıklama yaptığı sırada üzerine örümcek tırmandı. Bakanın üzerindeki örümceği fark eden gazetecilerden biri "Üzerinizde örümcek var" diyerek bakanı uyardı.

"YÜZÜME DOĞRU GELİRSE HABER VERİN"

Covid-19'a ilişkin konuşmasına ara veren bakan "Lütfen biri örümceği üzerimden alabilir mi?" diyerek yardım istedi. Yanındakiler bakana yardım ederken, bakan da "Açıklama yapmaya devam edeceğim ve üzerimde bir huntsman (Sparassidae örümceği) yokmuş gibi davranacağım, ama yüzüme doğru gelirse lütfen durumu bana bildirin" dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Daha sonra bakan, örümceğin üzerinden inerek uzaklaşması üzerine Covid-19 bilgilendirmesine devam etti. Olaya ilişkin bir haberi ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan bakan D'ath, "Daha önce basın toplantılarım bölünmüştü ama bu asla bir örümcek tarafından olmamıştı" ifadelerini kullandı.