Venedik Kanalı yeşile büründü, polis geniş çaplı soruşturma başlattı - Son Dakika
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Venedik Kanalı yeşile büründü, polis geniş çaplı soruşturma başlattı

28.05.2023 20:05

İtalya'nın turizm merkezlerinden Venedik'teki Büyük Kanal'ın tarihi Rialto Köprüsü yakınlarındaki kısmı yeşil renge büründü. Sabahın erken saatlerinde kanalın renginin değiştiğini fark eden bölge halkının polise haber veresinin ardından olay yerine gelen polis incelemelere başladı. İtalyan polisi su örnekleri alırken, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Suyun renginin neden değiştiği henüz belirlenemezken çeşitli iddialar ortaya atıldı. İklim aktivistlerinin son dönemde tarihi çeşmelere kömür bazlı sıvıların dökülerek gerçekleştirdiği eylemlerin suya yeşil renk vermiş olabileceği öne sürülüyor.

KANALI FLORESAN BOYA İLE BOYAMIŞTI

İtalyan polisi ise, güvenlik kameralarını inceleyerek saldırı olasılığını araştırıyor. Arjantinli sanatçı Nicols Garca Uriburu, 1968 yılında gerçekleştirilen Venedik Bienali sırasında ekolojik farkındalığı arttırmak için kanalı floresan boya ile boyamıştı.

Venedik Kanalı yeşile büründü soruşturma başlatıldı
Venedik Kanalı yeşile büründü soruşturma başlatıldı
Venedik Kanalı yeşile büründü soruşturma başlatıldı
Kaynak: İHA
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Venedik, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venedik Kanalı yeşile büründü, polis geniş çaplı soruşturma başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Venedik Kanalı yeşile büründü, polis geniş çaplı soruşturma başlattı - Son Dakika
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