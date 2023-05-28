Venedik Kanalı yeşile büründü, polis geniş çaplı soruşturma başlattı

Suyun renginin neden değiştiği henüz belirlenemezken çeşitli iddialar ortaya atıldı. İklim aktivistlerinin son dönemde tarihi çeşmelere kömür bazlı sıvıların dökülerek gerçekleştirdiği eylemlerin suya yeşil renk vermiş olabileceği öne sürülüyor.

KANALI FLORESAN BOYA İLE BOYAMIŞTI

İtalyan polisi ise, güvenlik kameralarını inceleyerek saldırı olasılığını araştırıyor. Arjantinli sanatçı Nicols Garca Uriburu, 1968 yılında gerçekleştirilen Venedik Bienali sırasında ekolojik farkındalığı arttırmak için kanalı floresan boya ile boyamıştı.