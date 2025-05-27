Volkswagen yöneticilerine hapis cezası

Haber: İlhan Baba

(HANNOVER) - Almanya'da otomobil üreticisi Volkswagen'in eski 4 yöneticisine, "Dieselgate" olarak da bilinen emisyon skandalı nedeniyle "dolandırıcılık" suçundan hapis cezası verildi.

"Dieselgate" skandalının ortaya çıkmasından 10 yıl sonra, Almanya'nın Braunschweig kentinde Braunschweig Bölge Mahkemesi'nden karar çıktı.

Mahkeme, Volkswagen Grubu'nun 4 eski yöneticisini "dolandırıcılık" suçundan suçlu buldu. Yaklaşık 150 tanığın dinlendiği duruşmalar sonucu, eski Volkswagen yöneticileri, Avrupa ve ABD'de satılan yaklaşık 9 milyon otomobilin "emisyon yazılımında manipülasyona" müdahale etmemekle suçlandı.

Eski dizel motor geliştirme sorumlusu 4 yıl 6 ay, eski motor elektroniği şefi ise 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Eski geliştirme direktörü ile bir bölüm şefi ise sırasıyla 1 yıl 3 ay ve 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, bu sanıklar hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanmasına karar verildi.

Savunma avukatları kararı eleştirerek, temyize gideceklerini duyurdu.

Araçlara yasa dışı yazılım yerleştirerek, testlerde düşük emisyon değerleri gösterildiği ortaya çıkmıştı

"Dieselgate" olarak da anılan, motorinle çalışan araçların ölçülen karbon salınım değerlerinin test süreçlerinin olduklarından daha düşük gösterilmesi skandalı, 2015'te, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA), Volkswagen Grubu araçlarında emisyon testlerinin manipüle edildiğini açıklamasıyla ortaya çıkmıştı.

Volkswagen Grubu'nun, dizel araçlarına yasa dışı yazılım yerleştirerek, testlerde düşük emisyon değerleri gösterdiği belirtilmiş, Avrupa Adalet Divanı bu yazılımı 2020'de yasa dışı ilan etmişti.

Almanya Yüksek Mahkemesi de 2021'de, bu araçları alan tüketicilerin tazminat hakkı olduğu kararını vermişti.

Volkswagen'in yanı sıra, Audi, Porsche, Lamborghini, Seat, Skoda gibi markaları bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu'nun o dönemdeki CEO'su Martin Winterkorn, dizel emisyonu skandalı nedeniye birkaç gün içinde istifa etmişti. Winterkorn hakkındaki dava, sağlık sorunları nedeniyle ayrı görülüyor.