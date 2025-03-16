Xi Jinping Brüksel Zirvesini Reddetti - Son Dakika
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Dünya

Xi Jinping Brüksel Zirvesini Reddetti

Çin Başkanı Xi Jinping, AB-Çin ilişkilerinin 50. yıl zirvesi davetini geri çevirdi.

16.03.2025 14:29
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(ANKARA) - İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Avrupa Birliği (AB)-Çin diplomatik ilişkilerinin 50'inci yıldönümü münasebetiyle Brüksel'de düzenlenecek zirvenin davetini reddettiğini aktardı.

Financial Times gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, AB-Çin diplomatik ilişkilerinin 50'inci yıl dönümü münasebetiyle Brüksel'de düzenlenecek zirvenin davetini reddetti. FT'nin konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve isimlerini açıklamadığı iki kişiye dayandırdığı haberine göre Pekin, AB yetkililerine, Çin Başbakanı Li Qiang'ın Xi yerine Avrupa Konseyi ve Komisyonu başkanlarıyla görüşeceğini söyledi.

FT, Brüksel'de düzenlenen zirveye genellikle Çin başbakanının katıldığını, Pekin'deki zirveye ise başkanın ev sahipliği yaptığını ancak AB'nin Pekin ile blok arasındaki yarım asırlık ilişkilerin anısına Xi'nin de katılmasını istediğini belirtti.

FT, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Brüksel ile Pekin arasındaki gerilimin arttığını ve AB'nin Çin'i Kremlin'i desteklemekle suçladığını belirtti. AB, geçtiğimiz yıl Çin'den elektrikli araç ithalatına gümrük vergisi getirmişti.

Bir AB yetkilisi, FT'ye yaptığı açıklamada, "Hem bu yılki AB-Çin zirvesinin tarihinin belirlenmesi hem de temsil düzeyi konusunda gayrıresmi görüşmeler devam ediyor" derken; Çin Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin ve üçüncü büyük ekonomisi AB, 2024 yılının büyük bir bölümünü, birbirlerinin pazarlarında kapasite fazlası, yasa dışı sübvansiyonlar ve damping (ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satması) iddiaları nedeniyle karşılıklı tartışmalarla geçirdi.

AB, ekim ayında, sübvansiyon karşıtı bir soruşturmanın ardından yüzde 10'luk standart otomobil ithalat vergisine ek olarak, Çin yapımı elektrikli araçlara çift haneli gümrük vergisi uyguladı. Bu hamle, Pekin'in büyük tepkisini çekmiş, Pekin de bunun karşılığında bazı AB ürünleri için pazara giriş engellerini arttırmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Xi Jinping Brüksel Zirvesini Reddetti - Son Dakika

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