Yaşar Güler Brüksel\'de Ukrayna Toplantısında

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na iştirak etti" ifadeleri kullanıldı.
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