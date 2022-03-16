Yeni Zelanda, iki yılın ardından sınırlarını açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Yeni Zelanda, koronavirüs pandemisi yüzünden iki yıldır kapalı olan sınırlarını yabancı ziyaretçilere önümüzdeki aydan itibaren açmaya hazırlanıyor.

Avusturalyalılar 13 Nisan itibarıyla karantina ya da izolasyon şartı aranmadan ülkeye giriş yapabilecek.

Yeni Zelanda'nın vize serbestisi tanıdığı 60 ülkeden tam aşılı turistler ise 2 Mayıs itibarıyla ülkeye gidebilecek.

İngiltere ve ABD'nin olduğu bu 60 ülke arasında Türkiye yok.

Bu ülkelerin dışında olup da halihazırda vizesi olanlara da 1 Mayıs itibarıyla giriş izni verilecek.

Tüm ziyaretçilerden negatif Covid testi istenecek.

Pandemi yüzünden Mart 2020'de sınırlarını kapatan Yeni Zelanda, Avustralya ile gerçekleştirdikleri kısa süreli seyahat izni dışında yabancılara sınırlarını açmamıştı.

Halihazırda sadece Yeni Zelanda vatandaşlarının giriş-çıkış yapmasına izin veriliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin dünyanın geri kalanını karşılamaya artık hazır olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda, sıkı sıkıya uyguladığı Covid önlemleri dolayısıyla dünyanın geri kalanında örnek ülke olarak takdir edilmişti.

Yüzde 95 aşılama oranı olan ülkede pandeminin başından beri 115 kişi koronavirüsten ötürü hayatını kaybetti.