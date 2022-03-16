Yeni Zelanda, iki yılın ardından sınırlarını açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Yeni Zelanda, iki yılın ardından sınırlarını açmaya hazırlanıyor

16.03.2022 07:54
Yeni Zelanda, iki yılın ardından sınırlarını açmaya hazırlanıyor

Yeni Zelanda, koronavirüs pandemisi yüzünden iki yıldır kapalı olan sınırlarını yabancı ziyaretçilere önümüzdeki aydan itibaren açmaya hazırlanıyor.

Yeni Zelanda, koronavirüs pandemisi yüzünden iki yıldır kapalı olan sınırlarını yabancı ziyaretçilere önümüzdeki aydan itibaren açmaya hazırlanıyor.

Avusturalyalılar 13 Nisan itibarıyla karantina ya da izolasyon şartı aranmadan ülkeye giriş yapabilecek.

Yeni Zelanda'nın vize serbestisi tanıdığı 60 ülkeden tam aşılı turistler ise 2 Mayıs itibarıyla ülkeye gidebilecek.

İngiltere ve ABD'nin olduğu bu 60 ülke arasında Türkiye yok.

Bu ülkelerin dışında olup da halihazırda vizesi olanlara da 1 Mayıs itibarıyla giriş izni verilecek.

Tüm ziyaretçilerden negatif Covid testi istenecek.

Pandemi yüzünden Mart 2020'de sınırlarını kapatan Yeni Zelanda, Avustralya ile gerçekleştirdikleri kısa süreli seyahat izni dışında yabancılara sınırlarını açmamıştı.

Halihazırda sadece Yeni Zelanda vatandaşlarının giriş-çıkış yapmasına izin veriliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin dünyanın geri kalanını karşılamaya artık hazır olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda, sıkı sıkıya uyguladığı Covid önlemleri dolayısıyla dünyanın geri kalanında örnek ülke olarak takdir edilmişti.

Yüzde 95 aşılama oranı olan ülkede pandeminin başından beri 115 kişi koronavirüsten ötürü hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
Yeni Zelanda sınırlarını ilk önce tam aşılı Avustralyalılara açacak Yeni Zelanda sınırlarını ilk önce tam aşılı Avustralyalılara açacak Son dakika haberi! Yeni Zelanda Kovid-19'la Mücadele Bakanı Hipkins'in testi 'pozitif' çıktı Son dakika haberi! Yeni Zelanda Kovid-19'la Mücadele Bakanı Hipkins'in testi 'pozitif' çıktı

Togo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Koronavirüs, Avustralya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yeni Zelanda, iki yılın ardından sınırlarını açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

BBC

Son Dakika
07:46 Rusya-Ukrayna savaşının 21. günü: Çatışmalar da sürüyor, diplomasi de! Bugün altıncı müzakere yapılacak
04:27 Ukrayna lideri Zelenski: Bu savaş Rusya için yoksulluk ve utanç ile bitecek
06:32 ABD Senatosu, Putin'e savaş suçu soruşturması açılmasını öngören tasarıyı onayladı
03:56 Bir darbe de AB'den: AB, Rus milyarder Roman Abramovich'i yaptırım listesine ekledi
05:29 Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Rusya, liman kenti Odessa'yı bombaladı
06:53 16 Mart 2022 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri mi geliyor?
01:10 Benzine 1 lira 66 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi
01:06 Putin'i teke tek dövüşe davet eden Elon Musk'a Kadirov'dan yanıt geldi: Çeçenistan'dan Elon yerine Elona olarak döneceksin
00:39 Türkiye'den kritik hamle geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi yapılması için talimat verdi, Rusya'dan ise yanıt gecikmedi
00:35 4 lider bir arada! Ukrayna lideri Zelenski; Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanlarını ağırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 08:00:52. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda, iki yılın ardından sınırlarını açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement