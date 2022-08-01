Yeşiller Senatörü Lidia Thorpe parlametoda yemin ettiği sırada İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'i sömürgeci olarak tanımladı. Senatör'e Kraliçe'yi sömürgeci olarak tanımladıktan sonra, Avustralyalı parlamenterler tarafından bağlılık yeminini tekrarlanması söylendi.
Yeni bir seçim sonrası parlamentonun başlangıcı için yemin etmek için kürsüye yürüyen Yeşiller Senatörü Lidia Thorpe, sağ yumruğunu havaya kaldırarak Kraliçe'yi sömürgeci olarak tanımladı. Thorpe'nin yemininden sonra, parlamentodaki meslektaşları tarafından azarlandı. İçlerinden biri Thorpe'ye"Bunu düzgün yapmazsanız, senatör değilsiniz" diye bağırdı.
Thorpe'un yemini şu şekilde: "Egemenim Lidia Thorpe, sadık olacağıma ve sömürgeci majesteleri ikinci Elizabeth'e gerçek bir bağlılık göstereceğime ciddiyetle ve içtenlikle yemin ederim" dedi.
Parlamento, Thorpe'un ettiği yemini kabul etmedi ve senatöre "Kartta yazılı olduğu gibi yemini tekrardan okumanız gerekiyor" dedi.
Son Dakika › Dünya › Kraliçe Elizabeth'e 'sömürgeci' demişti! Avustralyalı senatör Lidia Thorpe'nin yemini kabul görmedi - Son Dakika