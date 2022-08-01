Kraliçe Elizabeth'e 'sömürgeci' demişti! Avustralyalı senatör Lidia Thorpe'nin yemini kabul görmedi

Yeşiller Senatörü Lidia Thorpe parlametoda yemin ettiği sırada İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'i sömürgeci olarak tanımladı. Senatör'e Kraliçe'yi sömürgeci olarak tanımladıktan sonra, Avustralyalı parlamenterler tarafından bağlılık yeminini tekrarlanması söylendi.

"BUNU DÜZGÜN YAPMAZSANIZ, SENATÖR DEĞİLSİZ"

Yeni bir seçim sonrası parlamentonun başlangıcı için yemin etmek için kürsüye yürüyen Yeşiller Senatörü Lidia Thorpe, sağ yumruğunu havaya kaldırarak Kraliçe'yi sömürgeci olarak tanımladı. Thorpe'nin yemininden sonra, parlamentodaki meslektaşları tarafından azarlandı. İçlerinden biri Thorpe'ye"Bunu düzgün yapmazsanız, senatör değilsiniz" diye bağırdı.

"SÖMÜRGECİ MAJESTELERİ" DEDİ

Thorpe'un yemini şu şekilde: "Egemenim Lidia Thorpe, sadık olacağıma ve sömürgeci majesteleri ikinci Elizabeth'e gerçek bir bağlılık göstereceğime ciddiyetle ve içtenlikle yemin ederim" dedi.

YEMİNİN TEKRAR OKUNMASI GEREKİYOR

Parlamento, Thorpe'un ettiği yemini kabul etmedi ve senatöre "Kartta yazılı olduğu gibi yemini tekrardan okumanız gerekiyor" dedi.