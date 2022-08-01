Kraliçe Elizabeth'e 'sömürgeci' demişti! Avustralyalı senatör Lidia Thorpe'nin yemini kabul görmedi - Son Dakika
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Kraliçe Elizabeth'e 'sömürgeci' demişti! Avustralyalı senatör Lidia Thorpe'nin yemini kabul görmedi

01.08.2022 10:33

Avustralya Parlamentosu'nda yemin ederken, "Sadık olacağım ve sömürgeci Kraliçe İkinci Elizabeth'e gerçekten bağlı kalacağım" diyen Yeşiller Senatörü Lidia Thorpe'nin yemini senato başkanının araya girmesi ve diğer üyelerin eleştirilerini dile getirmesinin ardından kabul edilmedi. Senatöre, "Kartta yazılı olduğu gibi yemini tekrardan okumanız gerekiyor" dendi ve yemin tekrar ettirildi.

Yeşiller Senatörü Lidia Thorpe parlametoda yemin ettiği sırada İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'i sömürgeci olarak tanımladı. Senatör'e Kraliçe'yi sömürgeci olarak tanımladıktan sonra, Avustralyalı parlamenterler tarafından bağlılık yeminini tekrarlanması söylendi.

"BUNU DÜZGÜN YAPMAZSANIZ, SENATÖR DEĞİLSİZ"

Yeni bir seçim sonrası parlamentonun başlangıcı için yemin etmek için kürsüye yürüyen Yeşiller Senatörü Lidia Thorpe, sağ yumruğunu havaya kaldırarak Kraliçe'yi sömürgeci olarak tanımladı. Thorpe'nin yemininden sonra, parlamentodaki meslektaşları tarafından azarlandı. İçlerinden biri Thorpe'ye"Bunu düzgün yapmazsanız, senatör değilsiniz" diye bağırdı.

Parlamentoda yemin ederken Kraliçe Elizabeth'e 'sömürgeci' diyen senatör Lidia Thorpe'nin yemini kabul edilmedi

"SÖMÜRGECİ MAJESTELERİ" DEDİ

Thorpe'un yemini şu şekilde: "Egemenim Lidia Thorpe, sadık olacağıma ve sömürgeci majesteleri ikinci Elizabeth'e gerçek bir bağlılık göstereceğime ciddiyetle ve içtenlikle yemin ederim" dedi.

Parlamentoda yemin ederken Kraliçe Elizabeth'e 'sömürgeci' diyen senatör Lidia Thorpe'nin yemini kabul edilmedi

YEMİNİN TEKRAR OKUNMASI GEREKİYOR

Parlamento, Thorpe'un ettiği yemini kabul etmedi ve senatöre "Kartta yazılı olduğu gibi yemini tekrardan okumanız gerekiyor" dedi.

YORUMLAR (1)
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