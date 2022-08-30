Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den skandal iddia: Ülkemizde yeni hükümet istiyorlar - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den skandal iddia: Ülkemizde yeni hükümet istiyorlar

30.08.2022 19:57

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin için skandal bir ithamda bulundu. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Yunanistan'da yeni bir hükümet istediklerini ve bunu saklamadıklarını iddia etti.

Ege'de Türkiye ile yaşanan gerginlik nedeniyle bir türlü rahat olamayan Yunanistan, tedirginliğinin yanı sıra diplomaside de Türkiye'ye saldırmayı ihmal etmiyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis son açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Miçotakis, Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yunanistan'da yönetimin değişmesini istediğini öne sürdü.

"YENİ BİR HÜKÜMET İSTİYORLAR"

Kabine toplantısında konuşan Miçotakis, sert açıklamalarıyla gündem oldu. Miçotakis, "Erdoğan ve Putin'in Yunanistan'da başka bir hükümet istediklerini gizlemediklerini" söyledi.

"GÖÇ KONUSUNDA TUTUM DEĞİŞTİRMEYİZ"

Göç konusuna da değinen Miçotakis, Türkiye ile karşılıklı suçlamalar hatırlatıldığında, "Hiçbir manevra, tutumumuzu değiştirmez. Masumları kurtarıyoruz, sınırlarımızı koruyoruz." dedi.

TELEFON DİNLEME SKANDALI

Miçotakis, ülkesinde patlak veren telefon dinleme skandalına da değindi. Reuters'ın haberine göre, PASOK Başkanı Nikos Androulakis'in telefon dinlemesiyle ilgili skandal hakkında Miçotakis, Androulakis'in ulusal güvenlik nedeniyle telefonunun dinlemesinin yasal, ancak "siyasi olarak kabul edilemez" olduğunu söyledi. Miçotakis, "yasal" olarak yorumladığı telefon dinlemesinden haberdar olmadığını, bilseydi buna izin vermeyeceğini sözlerine ekledi.

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