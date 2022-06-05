Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın tepkisine NATO üzerinden cevap verdi: Türkiye şaşırmasın

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik tırmanırken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Reuters haber ajansına konuştu, Türkiye ile yaşanan krize değindi.

"YUNANİSTAN REVİZYONİST SÖYLEMLERE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEKTİR"

Miçotakis, Türkiye'yle ilişkilere dair yaptığı açıklamada, "Yunanistan, karşılaştığı saldırgan tutuma, revizyonist söylemlere ve egemenlik haklarını ihlal eden eylemlere müsamaha göstermeyecektir" dedi. Yunanistan Başbakanı, "Bence tavrını değiştirmek Türkiye'nin elinde. Saldırgan tutum izleyen taraf hiçbir zaman biz olmadık. Ancak ihtiyaç duyulduğunda kendimizi savunma yeteneğine sahip olduğumuzdan çok eminiz" şeklinde konuştu.

"AVRUPA BİRLİĞİ VE ABD GİBİ BİZİ DESTEKLEYEN MÜTTEFİKLERE SAHİBİZ"

Miçotakis, Yunanistan'ın "Avrupa Birliği ve ABD gibi kendilerini destekleyen müttefiklere" sahip olduklarını da vurgulayarak"Biz, her haklı olduğumuzu iddia ettiğimizde, sorunların uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiğini savunduk. Yunan adalarının egemenliğine ilişkin akılalmaz iddiaları kabul edemeyeceğimizi söyledik." dedi.

"NATO ÜLKELERİ BİZE DESTEK VERDİĞİNİ GÖSTERDİĞİNDE TÜRKİYE ŞAŞIRMAMALI"

Miçotakis, NATO ülkelerinin de Türkiye karşısında Yunanistan'ı desteklediğini ima ederek, "NATO içindeki müttefiklerimiz de bu konuda haklı olduğumuzu ve olaylara başka bir şekilde bakmanın mümkün olmadığını söylediğinde Türkiye şaşırmamalı" ifadelerini kullandı.

ANKARA-ATİNA HATTINDA GERİLİM OLDUKÇA YÜKSEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye F-16 satışına engel olmak için ABD'de yürüttüğü lobi çalışmalarına tepki göstererek "Benim için artık öyle biri yok" demişti. Yunanistan'ın Ankara- Atina hattındaki gerilimi tavan yaptıracak tavırlarının devam etmesi üzerine de "Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülke ile ikili görüşme yapmayacağız. Yüksek düzeyli stratejik anlaşmamızı bozduk" çıkışında bulunmuştu.