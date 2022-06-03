Yunanistan'ın milletvekili Kyriakos Velopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizi fırsata çevirdiğini söyledi - Son Dakika
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Yunanistan'ın milletvekili Kyriakos Velopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizi fırsata çevirdiğini söyledi

03.06.2022 20:11

Yunanistan'ın aşırı sağcı milletvekili Kyriakos Velopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizleri fırsata çevirerek Türkiye'yi Avrupa'nın ticaret merkezi haline getirdiğini söyleyen Velopoulos, Türk ürünlerine ek vergiler ve kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulundu.

Yunanistan'ın Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmesinin ardından iki ülke arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Aşırı sağcı Yunan milletvekili ve 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Kyriakos Velopoulos, geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin süper güç haline geldiğini söyleyerek adeta isyan etti.

"ERDOĞAN KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizleri fırsata çevirerek Türkiye'yi Avrupa'nın ticaret merkezi haline getirdiğini söyleyen Velopoulos, Türk ürünlerine ek vergiler ve kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulundu.

"TÜRK ÜRÜNLERİNE EK VERGİLER GETİRİLMELİ"

Açıklamalarında Velopoulos, "Öncül sektörü olan sanayiyi düşük maliyetli yaptı, tedarik zinciri açısından Çin'e kıyasla Avrupa'ya yakın olduğu için Avrupa'ya daha hızlı ihraç ederek ve daha ucuza satıyor. Ve başka önemli nokta Türkiye Avrupa'nın yanı başında olduğu için ürünler zamanında hatta kısa sürede ulaşıyor. Bu Türk ürünleri Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Bu nedenle Erdoğan'ın başını sıkıntıya sokabilecek olan biz olmalıyız. Türk ürünlerine ek vergiler ve kısıtlamalar getirilmeli" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Yunanistan'ın milletvekili Kyriakos Velopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizi fırsata çevirdiğini söyledi - Son Dakika


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