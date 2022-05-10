Zelenski, 250'den fazla patlayıcı tespit eden "Patron" adlı köpeğe devlet nişanı verdi - Son Dakika
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Zelenski, 250'den fazla patlayıcı tespit eden "Patron" adlı köpeğe devlet nişanı verdi

10.05.2022 09:47

Rusya savaşının başından itibaren 250'den fazla patlayıcıyı tespit eden Patron adlı köpek Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski tarafından madalya aldı. Aynı zamanda köpek, savaş başladığından beri Instagram'da 210 bin takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni haline geldi.

Yaklaşık 3 aydır Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'da dün ilginç anlar yaşandı. Ülkenin uzman mayın koklama köpeği Patron, başkent Kiev'de düzenlenen bir basın toplantısıyla Devlet Başkanı Zelenski tarafından madalya aldı.

250'DEN FAZLA MAYINI BULDU

Ukrayna hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, iki yaşındaki Jack Russell teriyeri, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Çernihiv'de 250'den fazla Rus patlayıcısının tespit edilmesine yardımcı oldu.

Zelenski'den Rus mayınlarını tespit eden köpeğe devlet nişanı

SOSYAL MEDYADA FENOMEN

Zelenski'nin madalya taktığı Patron, o sırada havlayıp kuyruğunu salladı. Zelenski, "Bugün, şimdiden mayınlarımızı temizleyen Ukraynalı kahramanları ödüllendirmek istiyorum. Kahramanlarımızla birlikte, sadece patlayıcıları etkisiz hale getirmekle kalmayıp aynı zamanda çocuklarımıza gerekli güvenlik kurallarını öğretmeye de yardımcı olan harika Patron'a da teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan Patron, 210 binden fazla Instagram takipçisi ile dünya çapında bir sosyal medya fenomeni haline geldi.

Zelenski'den Rus mayınlarını tespit eden köpeğe devlet nişanı

KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU DA PATRON'U GÖRDÜ

Ayrıca, dün Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ve toplantıda hazır bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir araya geldi. Trudeau, Patron'a verecek bir yiyecek için ceplerini ararken görüntülendi.

Ukrayna Devlet Acil Servisleri tarafından yayınlanan bir Telegram gönderisinde, "Sayın Trudeau, onun en sevdiği peynirden bir parça bulamamasına rağmen, Patron Ukrayna'nın gerçek bir dostuyla tanıştığı için son derece mutluydu" denildi. Diğer taraftan, Zelenski Ukraynalı mayın imha ateş teknisyenlerine de madalya verdi. Reuters'in bildirdiğine göre, bunlar arasında Patron'un sahibi Sivil Koruma Servisi'nden Binbaşı Myhailo Iliev de vardı.

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SON DAKİKA: Zelenski, 250'den fazla patlayıcı tespit eden "Patron" adlı köpeğe devlet nişanı verdi - Son Dakika
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