Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir - Son Dakika
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Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir

06.05.2022 16:48
Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir

Rusya'nın kontrolüne geçen Mariupol'de tahliye çalışmaları sürerken Ukrayna lideri Zelenski,bölgedeki Azovstal fabrikasına sığınan Ukraynalı askerlerin ve sivillerin öldürülmesi halinde Rusya ile ateşkes görüşmelerinin imkansız hale geleceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasına sığınan Ukraynalı askerleri ve sivilleri öldürmesi halinde, Moskova'yla ateşkes görüşmelerinin imkansız hale geleceğini söyledi.

"RUSYA NÜKLEER SİLAHLARA GÜVENEREK SAVAŞ SUÇUNDAN KURTULABİLECEĞİNİ SANIYOR"

Rusya'nın geçen ay ele geçirdiği Mariupol'de direnişin sürdüğü son nokta olan Azovstal çelik fabrikasındaki yüzlerce kişinin tahliye edilmesi çağrısını yineleyen Zelenskiy, Rusya'nın nükleer silahlarına güvenerek savaş suçu davalarından kurtulabileceğini sandığını belirtti. İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House oturumunda konuşan Zelenski, "Nükleer bir güç oldukları için savaş suçlarından sorumlu tutulabileceklerine inanmıyorlar" dedi.

"ATEŞKES KARARINA RAĞMEN TAHLİYELER ENGELLENİYOR" İDDİASI

Ukrayna lideri, "Bugün savaşın 72. günü ve ufukta bir son göremiyoruz. Rusya tarafında da bu yönde bir istek yok" diye konuştu. Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Kiev'e davet ettiklerini de duyurdu.

Ukrayna hükümeti, ateşkes kararına rağmen Rus birliklerinin saldırıları nedeniyle sivillerin Azovstal'dan tahliyesinin engellendiğini savunuyor.

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Son Dakika Dünya Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir - Son Dakika
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