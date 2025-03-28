Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Konuşmasında, ABD tarafıyla imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının hazırlık sürecine de değinen Zelenskiy, konu üzerindeki çalışmaların sürdüğünü belirtti. ABD'nin hazırladığı anlaşma taslağının bugün resmi olarak kendilerine iletildiğini aktaran Zelenskiy, ilgili uzmanların söz konusu belgeyi inceleyeceklerini söyledi. Ukrayna devleti için uygun olan anlaşma versiyonuna onay vereceğini ifade eden Zelenskiy, "Eğer bizim için riskli bir durum olursa, elbette ki bunları toplumumuzla bir sır saklamadan paylaşırım." dedi.
Zelenskiy, şunları kaydetti: "(Anlaşmaya göre) Borçları kabul etmeyeceğiz, bunlar benim için kesinlikle net, ben bunları görmüyorum. En azından şimdilik geçmişten bahsediyoruz. Herhangi bir olasılık, yeni destek paketleri olursa, o zaman ABD muhtemelen belirli koşulları koyabilir."
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 28 Şubat Cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Daha sonra, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı. Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.
Son Dakika › Dünya › Zelenskiy: ABD'den, nadir toprak elementleri anlaşması önerisi bugün resmi olarak alındı - Son Dakika
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