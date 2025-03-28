Zelenskiy: ABD'den, nadir toprak elementleri anlaşması önerisi bugün resmi olarak alındı - Son Dakika
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Zelenskiy: ABD'den, nadir toprak elementleri anlaşması önerisi bugün resmi olarak alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD tarafından nadir toprak elementleriyle ilgili anlaşma önerisi aldıklarını duyurdu. Zelenskiy, anlaşmanın hazırlık sürecinin devam ettiğini ve anlaşma taslağının resmi olarak kendilerine iletildiğini belirtti. Kendi açıklamalarına göre, anlaşma Ukrayna devleti için uygun olacak şekilde düzenlenecek. Ayrıca, Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili son gelişmeler ve Karadeniz'deki ateşkes durumu hakkında da konuştu.

28.03.2025 23:02
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ABD'DEN, NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASI ÖNERİSİ BUGÜN RESMİ OLARAK ALINDI"

Konuşmasında, ABD tarafıyla imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının hazırlık sürecine de değinen Zelenskiy, konu üzerindeki çalışmaların sürdüğünü belirtti. ABD'nin hazırladığı anlaşma taslağının bugün resmi olarak kendilerine iletildiğini aktaran Zelenskiy, ilgili uzmanların söz konusu belgeyi inceleyeceklerini söyledi. Ukrayna devleti için uygun olan anlaşma versiyonuna onay vereceğini ifade eden Zelenskiy, "Eğer bizim için riskli bir durum olursa, elbette ki bunları toplumumuzla bir sır saklamadan paylaşırım." dedi.

"BORÇLARI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Zelenskiy, şunları kaydetti: "(Anlaşmaya göre) Borçları kabul etmeyeceğiz, bunlar benim için kesinlikle net, ben bunları görmüyorum. En azından şimdilik geçmişten bahsediyoruz. Herhangi bir olasılık, yeni destek paketleri olursa, o zaman ABD muhtemelen belirli koşulları koyabilir."

TRUMP İLE ZELENSKİY TARTIŞMIŞ, ANLAŞMA RAFA KALKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 28 Şubat Cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Daha sonra, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı. Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Nadir Toprak, Karadeniz, Politika, Ukrayna, Enerji, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy: ABD'den, nadir toprak elementleri anlaşması önerisi bugün resmi olarak alındı - Son Dakika

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