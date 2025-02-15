Zelenskiy, Putin ile Görüşmek İçin Ortak Plan İstiyor - Son Dakika
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Dünya

Zelenskiy, Putin ile Görüşmek İçin Ortak Plan İstiyor

Zelenskiy, Putin ile Görüşmek İçin Ortak Plan İstiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için ABD ve Avrupa ile ortak bir plan oluşturulduktan sonra Vladimir Putin ile bir araya geleceğini duyurdu. Zelenskiy, müzakerelere güvenmediğini belirterek Batılı müttefiklerin desteğini vurguladı.

15.02.2025 09:27  Güncelleme: 09:29
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UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirme amacıyla ABD ve Avrupa ile ortak bir plan oluşturulduktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini açıkladı.

Zelenskiy, 61'nci Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında düzenlenen güvenlik konulu panelde yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda konuştu. Müzakereler konusunda Putin'e güvenmediğini kaydeden Zelenskiy, bu tür görüşmelerin olması durumunda Ukrayna'nın Batılı müttefikler ile ortak bir çözüm üretmesi gerektiğini ifade etti. Zelenskiy,"Putin'le oturup savaşı durduracağız. Ben ancak bu şartla görüşmeye hazırım, başka hiçbir uzlaşma şartıyla görüşmeye hazır değilim" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşı bitirme sürecinde arabuluculuktan çok ABD'nin Ukrayna'nın yanında yer almasına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Zelenskiy, Putin ile Görüşmek İçin Ortak Plan İstiyor - Son Dakika

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