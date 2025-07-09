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Zelenskiy ve Papa Görüştü

Zelenskiy ve Papa Görüştü
09.07.2025 19:00
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Zelenskiy, Papa ile barış zirvesi teklifi ve Ukraynalı çocukların durumu üzerine konuştu.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo ile Vatikan'da görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Zelenskiy, "Papa 14'üncü Leo ile anlamlı ve derinlemesine bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna için edilen her dua ve verilen her destek bizim için çok kıymetli. Vatikan'da liderler düzeyinde bir barış zirvesi düzenleme teklifimiz hala geçerli. Hedefimiz, Rus saldırganlığını durdurmak ve kalıcı, adil bir barış tesis etmek. Moskova, diğer tüm barış girişimlerini reddettiği gibi şu anda bu teklifi de reddetmektedir" ifadelerini kullandı.

Diplomasinin galip gelmesi için küresel dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceklerini söyleyen Zelenskiy, "Özellikle Rusya tarafından alıkonulmuş ve daha sonra geri getirilen Ukraynalı çocuklara verdiği destek için Papa'ya teşekkür ettim. Ukraynalı çocuklar artık İtalya'da rehabilitasyon ve dinlenme imkanına sahipler. Bu tür bir misafirperverlik ve içtenlik son derece önemlidir. Bugün ayrıca, Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların geri getirilmesine yönelik Vatikan'ın süregelen çabalarını da konuştuk" dedi.

Zelenskiy, Papa 14'üncü Leo'yu Ukrayna'ya davet ettiğini de sözlerine ekledi.

Vatikan Basın Ofisi tarafından da görüşmeye ilişkin açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Görüşme, düşmanlıkları sona erdirme çabaları ve Ukrayna'daki savaş için adil ve kalıcı bir çözüm bulma üzerine odaklandı. Papa 14'üncü Leo, savaşın kurbanları için derin üzüntüsünü ifade etti ve Ukrayna halkına dualarını ve sürekli yakınlığını temin etti. Papa ayrıca, mahkumların serbest bırakılması ve ailelerinden ayrılan çocukların geri getirilmesi için yapılan çabaları teşvik etti. Vatikan'ın, olası müzakereler için hem Ukrayna hem de Rusya temsilcilerini Vatikan'da ağırlamaya hazır olduğunu yineledi" denildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Vatikan, Ukrayna, Rusya, Dünya, Papa, Son Dakika

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