Zimbabve\'de İdam Cezası Kaldırıldı

GÜNEY Afrika ülkesi Zimbabve'de idam cezasının kaldırıldığı açıklandı.
Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın imzasıyla idam cezası kaldırıldı. İdam cezası bulunan 60 mahkumun cezaları, hapis cezasına çevrildi.
Zimbabve'de en son idam cezası 2005'te infaz edildi.
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