 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta batan geminin son yardım çağrıları ortaya çıktı - Son Dakika

Zonguldak'ta batan geminin son yardım çağrıları ortaya çıktı

Zonguldak Kdz. Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına sonucu batan Türk bayraklı 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin telsizden son yardım çağrıları ortaya çıktı. Gemide bulunan mürettebatın kurtarma talepleri görüntülere yansıdı.

Zonguldak\'ta batan geminin son yardım çağrıları ortaya çıktı
23.11.2023 - 16:25,  Güncelleme: 16:26
Abone Ol

Zonguldak Kdz. Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına sonucu batan Türk bayraklı 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin telsizden son yardım çağrıları ortaya çıktı.

Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinin telsizden yardım çağrısının yer aldığı görüntüler yine bölgede bulunan bir başka gemi personeli tarafından kayda alındı.

Kaydedilen telsiz konuşmalarından Kafkametler gemisinin kaptanı, "Benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım" dedikten sonra telsiz konuşmaları sonlanırken, konuşmaları kayda alanların ise 'Gitti batıyor gemi' ifadesi de görüntülere yansıdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, Kaza, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zonguldak'ta batan geminin son yardım çağrıları ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:57 Gelin, kahvaltı sırasında tartıştığı kaynanasını boğazını keserek öldürdü
16:21 Müge Anlı'nın canlı yayında ''Ben kumamı öldürürüm'' demesi Armağan Çağlayan'ı sinirlendirdi
16:14 Namibya'nın Himba kabilesinin üyeleri, nezaket göstergesi olarak erkek misafirlere eşlerini sunuyor
16:01 Kur korumalı mevduattan kaçan kaçana! 3 ayda 640 milyar liralık çıkış oldu
15:32 İstanbul'da alarm! Yüksek kesimlere pazar günü lapa lapa kar yağacak
15:29 Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın genç kalecisi Göknur Güleryüz, Türkiye'yi seçti
15:25 Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmeli
15:25 Beşiktaş'ta Erick Bailly yine sakatlandı
15:06 Kesinleşmiş hapis cezası vardı! Eski HDP Milletvekili Halil Aksoy saklandığı adreste yakalanarak tutuklandı
14:45 Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2023 17:07:13. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta batan geminin son yardım çağrıları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement