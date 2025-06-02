1. Uluslararası Eğitim Kongresi Ankara'da

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Ankara'da 3-4 Haziran tarihlerinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğinde '1'inci Uluslararası Eğitim Kongresi' düzenleneceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ana temasıyla 3-4 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan 1'inci Uluslararası Eğitim Kongresi'nde, modelin kuramsal temelleri, uygulama boyutu ve küresel uyumu çok yönlü olarak ele alınacak. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenecek kongre kapsamında 4 panelde uzman sunumları, 4 oturumda ise bildiriler yer alacak.

Toplam 101 bildiri, 5 ayrı salonda eş zamanlı ve sözlü olarak sunulacak; 25 bildiri ise poster sunum biçiminde fuaye alanında katılımcılarla paylaşılacak. Kongrenin ilk günü, açış konuşmalarının ardından 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Temelleri ve Küresel Trendler' başlıklı panel ile başlayacak. Aynı günün 2'nci panelinde ise 'Eğitimde Yeni Paradigmalar: Yapay Zeka, Dijital Kültür ve Uluslararası Deneyimler' konusu ele alınacak. 2'nci gün programında, 'Uluslararası Perspektifler ve Deneyimler' ile 'Türkiye'de Yenilikçi Sınıflar Projesi: Teorik Çerçeve ve Pratik Uygulamalar' başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

Panellere, Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının yanı sıra üniversite öğretim üyeleri, OECD temsilcileri ve uluslararası kurum yetkilileri katılım sağlayacak. Bildiri sunumlarında; öğretmen ve öğrenci görüşlerinden disiplinler arası çalışmalara, sınıf içi uygulamalardan değerlendirme araçlarına, yapay zeka destekli eğitim içeriklerinden okul dışı öğrenme etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede konular ele alınacak. Ayrıca Harezmi Eğitim Modeli ile yapılan uygulamalar ve uluslararası karşılaştırmalar da bildiriler arasında yer alacak. Kongre süresince, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 14 genel müdürlük ile ilgili birimler kongre alanında bilgilendirme stantları açarak ziyaretçilere rehberlik edecek.