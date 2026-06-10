60 Yaş Üstü Mezunlar Diplomalarını Aldı - Son Dakika
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60 Yaş Üstü Mezunlar Diplomalarını Aldı

60 Yaş Üstü Mezunlar Diplomalarını Aldı
10.06.2026 10:35
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Tazelenme Üniversitesi'nde ilk mezuniyet töreni, yaşam boyu öğrenmenin yaş sınırını yeniden vurguladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesi'nde eğitimlerini tamamlayan ilk mezunlar, düzenlenen törenle diplomalarını alarak yaşam boyu öğrenmenin yaş sınırı olmadığını bir kez daha gösterdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Tazelenme Üniversitesi, ilk mezunlarını verdi. TOGÜ Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademik kadro, müdürler, akademik ve idari personel, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaşam boyu öğrenmenin gurur gecesi

Program, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin iki yıllık eğitim serüvenlerinden kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterimiyle başladı. Gösterimde öğrencilerin derslerden, uygulamalı eğitimlerden, kültürel etkinliklerden ve sosyal faaliyetlerden görüntüler yer aldı.

Rektör Yılmaz: "Tazelenme Üniversitesi üniversite-şehir bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biridir"

Tazelenme Üniversitesi'nin üniversite ve şehir bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz; "Tazelenme Üniversitesi'ni bir sosyal sorumluluk projesinden öte, üniversitemizin topluma açılan güçlü bir kapısı olarak görüyoruz. Sizler bu yolculuğun öncülerisiniz. Bugün alacağınız belge, sadece bir mezuniyet belgesi değil; merakın, emeğin ve cesaretin sembolüdür. Bizlere bir kez daha gösterdiniz ki insan öğrenmeye devam ettiği sürece gençtir. Üretmeye ve paylaşmaya devam ettiğiniz sürece hayat tazelenmeye devam eder" dedi.

Kuşaklar arası köprü kuruldu

İki yıllık eğitim süreci boyunca öğrenciler; sağlık okuryazarlığı, psikoloji, sosyal yaşam, tarım uygulamaları, el sanatları, çini, müzik ve çeşitli kültürel alanlarda eğitim aldı. Program sayesinde farklı kuşaklar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanırken, öğrencilerin sosyal hayata daha aktif katılımları da desteklendi.

Mezunlardan duygu dolu konuşmalar

Törende mezun öğrenciler adına konuşma yapan Galip Özçatal, iki yıllık sürecin yalnızca eğitim değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve sosyal dayanışma yolculuğu olduğunu belirtti. Özçatal, Tazelenme Üniversitesi'nin kendisi için yeni dostluklar kurduğu, farklı deneyimler kazandığı ve öğrenmenin yaşının olmadığını yeniden keşfettiği özel bir yaşam alanına dönüştüğünü ifade etti.

Şakire Pirdoğan ise eğitimin yaşla sınırlı olmadığını vurgulayarak "Bu iki yılda anladık ki okul sadece gençlerin değil; öğrenmeye, gelişmeye ve paylaşmaya açık her insanın yeridir. Hayatın pratiği, kitaplarda yazılandan çok daha fazlasını barındırıyor. Biz de bu süreçte yaşamın zenginliğini yeniden keşfettik" diye konuştu.

Emekleri teşekkür belgeleriyle taçlandırıldı

Eğitim sürecinde gönüllü olarak ders veren akademisyenler, programa destek sağlayan İŞKUR öğrencileri ve ulaşım ile organizasyon süreçlerinde görev alan personel teşekkür belgeleriyle onurlandırıldı. Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan özel bir hediye de Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a takdim edildi. Mezun öğrenciler sahneye davet edilerek başarı belgeleri ve diplomalarını aldı. Büyük heyecana sahne olan diploma töreni, mezunlar ve katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 60 Yaş Üstü Mezunlar Diplomalarını Aldı - Son Dakika

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