Ankara'da LGS Sınavı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Ankara'da LGS Sınavı Başladı

Ankara\'da LGS Sınavı Başladı

Ankara'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrenciler, sınıflarda ter döktü. Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen sınavın ilk oturumu Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil sorularını içeriyor. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri soruları yer alacak. Sınav, yurt genelinde 1 milyon 38 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor.

02.06.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrenciler, sınıflarda ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'nci sınıf öğrencileri için düzenlenen sınavın ilk oturumu için öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda hazır bekledi. Çankaya ilçesindeki Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, sınav saatinin yaklaşması ile üzerleri aranarak sınıflara alındı. Okulun çevresinde, geniş güvenlik önlemi alındı. Öğrenciler, saat 09.30 başlayan ilk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil sorularını cevaplamaya çalışırken, ailelerin okul bahçesine girişine izin verilmedi. Okul çevresinde sınavın bitmesini bekleyen velilerin en az çocukları kadar heyecanlı oldukları gözlendi. Yurt genelinde 1 milyon 38 bin öğrencinin katıldığı sınavın ilk oturum, saat 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek. Öğrenciler, ikinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri sorularını cevaplayacak.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, LGS, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ankara'da LGS Sınavı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
09:00 Küçükçekmece’de bina çöktü 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti Küçükçekmece'de bina çöktü! 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
04:25 Meksika’da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü Meksika'da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
23:49 Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy’de buluşuyoruz Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 12:14:29. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da LGS Sınavı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement