Atanamayan öğretmen, çobanlık yaparak geçimini sağlıyor - Son Dakika
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Eğitim

Atanamayan öğretmen, çobanlık yaparak geçimini sağlıyor

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Eğitim fakültesinden mezun olan genç bir öğretmen, atanamamanın yarattığı ekonomik zorluklar nedeniyle köyüne dönerek çobanlık yapmaya başladı. İsminin Hamza Ali olduğu öğrenilen öğretmenin görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

27.01.2025 11:04
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Türkiye'de atanamayan öğretmenlerin yaşadığı zorluklara bir yenisi daha eklendi. Binbir emekle üniversiteden mezun olan ve öğretmen olma hayaliyle yaşayan bir genç, atanamayınca çobanlık yaparak hayatını sürdürmek zorunda kaldı.

"SÖYLENEEK ÇOK ŞEY VAR AMA..."

İsminin Hamza Ali olduğu öğrenilen öğretmenin çobanlık yaptığı anlara ilişkin görüntüler kısa sürede gündem olurken videonun altına "İçindeki o burukluğu çok iyi biliyorum", "Ben de kasiyerlik yapıyorum maalesef. Söylenecek çok şey var ama demeyeceğim", "Aynı kaderi yaşıyoruz. Sen çoban, ben şoför", "Umarım en kısa zamanda öğrencilerinle olursun öğretmenim", "Ülke atanamayan öğretmenler ile dolu" şeklinde yorumlar yapıldı.

Atanamayan öğretmen, çobanlık yaparak geçimini sağlıyor

Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Atanamayan öğretmen, çobanlık yaparak geçimini sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ahmet Yıldız:
    her ile eğitim fakültesi acilmamali. ihtiyaç olmayan bölüm 2-3 öğrenci almamalı. 56 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    herkes öğretmen olacak diye bir kanun varsa herkes okusun ihtiyaç varsa öğretmen ataması yapılır benim bildiğim 42 17 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    askeriye egıtım saglık din hepsini bititrdiler hatta türkıye bitti 40 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Soytarı Gibi 4 45 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    egitim issteminin degismesi lazim uillik planlama yapilip ihtiyac kadar insanin okumasi lazim kalanin meslek ogrenip hayatina devam etmesi lazim 44 4 Yanıtla
  • Serdar Er:
    yalan haber yapmayın adam ögretmen di özel bir kurumda babası hasta ve bakıma ve yardıma ıhtıyacı olduğu için mesleği biraktı ve babasına yardımcı oluyor hayvanlarına bakıyor 8 37 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Adam ne okumuş bitirmiş eğitim fakültesi ayrıca .ooooo her okuyana iş verilseydi .Benim arkadaşım fizik okudu boşta . 10 17 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    cumhur reisimiz bunları görse 8 7 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Egıtım polıtıkası bu aç üniversite atanan ile mezun olanlar arasunda %1000fark var yazık 13 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    iyide bundan bizene be kardeşim 0 11 Yanıtla
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