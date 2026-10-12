Aydın Söke\'de Suat Orhon Lisesi\'ndeki güçlendirmeyi Milli Eğitim Müdürü inceledi

Aydın'ın Söke ilçesinde Suat Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden güçlendirme ve yenileme çalışmalarıyla okul, daha güvenli ve modern hale getiriliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde güçlendirme ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, okulda sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek okul idarecileri ve yetkililerden çalışmaların son durumu ile teknik detaylar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin daha güvenli ve modern alanlarda eğitim görmesi amacıyla yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.