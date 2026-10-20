Bitlis Eren Üniversitesinin açılış dersini Malatya Milletvekili Babacan verdi

Bitlis Eren Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılı açılış töreni, Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversitenin akademik ve idari kadrosu, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve öğrencilerin katıldığı törende, " Türkiye Yüzyılı'nda Toplumsal Bütünleşme" konulu açılış dersi verildi.

Tören, AK Parti Bitlis Milletvekili Turhan Bedirhanoğlu ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz'ün gönderdikleri telgrafların okunmasıyla başladı. Ardından Eren Holding temsilcisi Metin Kazaz, Eren Ailesi adına ilk açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kazaz'ın konuşmasının ardından Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Bitlis Valisi Ahmet Karakaya açılış konuşmalarını yaptı.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, konuşmasında üniversitenin akademik gelişimi, bilimsel yayın performansı ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi. Üniversitenin 15 bini aşkın öğrencisiyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Elmastaş; turizm alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarına, Tıp Fakültesinin eğitim faaliyetlerine başlamasına ve sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlara dikkat çekti.

Bilimsel araştırmalardaki gelişmelere de değinen Rektör Elmastaş, üniversitenin 2026 yılının ilk dokuz ayında Scopus verilerine göre 396 yayına ulaştığını ifade etti. Milli Teknoloji Atölyesi, TÜBİTAK öğrenci projeleri ve akademik iş birliklerinin önemini vurgulayan Elmastaş, yeni akademik yılın bilimsel üretkenliğin arttığı, öğrencilerin kendilerini çok yönlü geliştirdiği ve toplumsal fayda sağlayan çalışmaların çoğaldığı bir dönem olmasını temenni etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da konuşmasında yeni akademik yılın üniversite camiası ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi. Üniversitelerin bilimsel gelişimin yanı sıra şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde de önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Karakaya, üniversite ile şehir arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, "Türkiye Yüzyılı'nda Toplumsal Bütünleşme" konulu dersi verdi. Babacan, dersinde toplumsal bütünleşmenin önemini ele alarak Türkiye Yüzyılı perspektifinde toplumsal birlikteliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Törende ayrıca, 2026 yılının en etkili bilim insanları listesinde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi akademisyenlerine, başarılarından dolayı protokol üyeleri tarafından belgeleri takdim edildi. Akademisyenlerin bilimsel çalışmaları ve uluslararası düzeyde elde ettikleri başarıların vurgulandığı törende, üniversitenin bilimsel üretkenliğine katkı sunan akademisyenler tebrik edildi.

Programa; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, Bitlis Belediye Başkan Vekili Hasan Oruk, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis Baro Başkanı Av. Muhammed Emin Acar, İl Genel Meclis Başkanı Medet İlbars, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, İl Müftüsü Ömer Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner, Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, Siyasi parti ve STK temsilcileri, Eren Holding temsilcisi Metin Kazaz katıldı. Törende ayrıca üniversitenin fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, akademisyenleri ve öğrencileri de yer aldı.

Dersin ardından Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Vali Ahmet Karakaya tarafından Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan'a hediye takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.