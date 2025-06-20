BSH Türkiye\'den Mesleki Eğitime Destek

BSH Türkiye, 14 yıldır sürdürdüğü Teknik Okullarla Stratejik İş Birliği (TOSİ) programıyla mesleki eğitime katkı sunduğunu aynı zamanda gençlere teknik yetkinlik ve uygulamalı öğrenme fırsatları sağladığını belirtti. İstanbul Şişli Hamza Saruhan Mesleki Eğitim Merkezi'nde açılan yeni laboratuvarla birlikte, sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmayı amaçlayan BSH, beyaz eşya sektörünün sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

BSH Türkiye, sanayinin sürdürülebilir gelişimi ve nitelikli insan kaynağı için mesleki eğitime katkı sunacağını aktardı. Şirketin 2011 yılında başlattığı Teknik Okullarla Stratejik İş Birliği (TOSİ) programı, Türkiye genelinde teknik ve mesleki eğitim gören gençlere sektörle doğrudan temas etme ve uygulamalı öğrenme fırsatları sunuyor. Bugüne kadar 10 farklı eğitim kurumuna beyaz eşya ve küçük ev aletleriyle donatılmış sınıflar ve teknik laboratuvarlar kazandıran proje, gençlerin mesleki gelişimini ve istihdam olanaklarını artırmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda son olarak İstanbul Şişli Hamza Saruhan Mesleki Eğitim Merkezi'nde kurulan yeni eğitim laboratuvarı, öğrencilere beyaz eşya teknolojisini yerinde tanıma ve uygulamalı deneyim kazanma fırsatı sunuyor. Laboratuvarın açılış törenine Şişli ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul yöneticileri ve BSH Türkiye Servis Departmanı ve yetkili servis yöneticileri katılırken yeni açılan bu laboratuvar, sektöre adım atmak isteyen gençler için önemli bir öğrenme ve gelişim alanı sağlayacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"TOSİ projesi, bugüne kadar 10 farklı okulla iş birliği yaparak çok sayıda gence mesleki gelişim fırsatı sundu. Bu süreçte 418 öğrenci, BSH servislerinde staj yaptı. Her yıl yüzlerce öğrenciye sektörel tecrübe kazandıran proje, nitelikli iş gücünün yetişmesine ve Türkiye beyaz eşya sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

"BSH Türkiye, TOSİ kapsamında teknik liselerdeki atölyeleri yenileyerek, son teknoloji BSH cihazları ile destekliyor. Ayrıca öğretmenlere yönelik teknik eğitimlerle de eğitici kadronun bilgi güncelliğini sağlıyor. Böylece öğrenciler teknik yetkinliğin yanında yenilikçi düşünme ve sektör beklentilerine uyum sağlama becerileri de geliştiriyor.

"Projeye dahil edilen okullar, yüksek teknisyen ihtiyacı bulunan, nüfus yoğunluğu fazla ve beyaz eşya sektöründe güçlü pazar potansiyeline sahip bölgelerden seçiliyor. Kurulan modern laboratuvarlar ve uygulamalı eğitim imkanları, öğrencilerin iş dünyasına daha donanımlı ve özgüvenli şekilde adım atmalarına yardımcı oluyor.

"BSH Türkiye, TOSİ programıyla gençlere teknik beceri kazandırırken onları sektörün geleceğine yön verecek profesyoneller olarak yetiştiriyor. Bu sürdürülebilir yatırım, Türkiye'nin beyaz eşya sektöründe nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamada stratejik bir rol oynamaya devam ediyor."