Döğüşbelen\'de Yaz Kur\'an Kursu Kapanışı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Döğüşbelen Mahallesi'nde, aşure ikramı ve Yaz Kur'an Kursu kapanış programı düzenlendi.

Program, Yaz Kur'an kursu öğrencisi tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Döğüşbelen Mahalle Muhtarının selamlama konuşmasıyla başladı. Ardından Kaymakam Mert Kumcu tarafından katılımcılara hitap edildi. Akabinde programda konuşan Köyceğiz Müftü Vekili Mahmut Atıcı, çocukların ve gençlerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerinin yanı sıra milli ve manevi değerlerle yetişmelerinde Yaz Kur'an Kurslarının önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Atıcı, kurslarda öğrencilerin dini bilgilerini geliştirirken sosyal ve kültürel yönden de kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını ifade ederek, öğrencilerin eğitiminde emeği geçen din görevlilerine, öğreticilere ve ailelere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Yaz Kur'an Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Öğrenciler, kurs süresince öğrendiklerini sergilerken düzenlenen yarışmalarla programa renk kattı. Program kapsamında yarışmalarda dereceye giren ve kurs faaliyetlerine katılan öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Program, katılımcılara aşure ikramında bulunulmasıyla sona erdi.

Döğüşbelen Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa Kaymakamı Mert Kumcu, Ortaca İlçe Müftüsü ve Köyceğiz Müftü Vekili Mahmut Atıcı, kurum amirleri, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.